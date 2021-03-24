Швидкий антиген-тест: позитивним без наявності вірусу не буває
Антиген-тест за 15 хвилин визначає наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19, шляхом виявлення його нуклеокапсидного білка (антигена).
Дуже зручний тест.
Якщо ви побачили одну смужку - це означає, що у вас немає вірусу в організмі, якщо дві смужки тоді у вас є вірус в організмі.
Тест можна виконувати з першого дня симптомів, найчастіше це підняття температури тіла.
Матеріал заберають з носоглотки.
Цьому тесту можна довіряти.
Перевага порівняно з ПЛР тестом – це швидкість, мінус – це трішки менша чутливість.
На практиці ці тести себе дуже добре зарекомендували.
Деколи пацієнти проводять їх вдома, тут буває проблема з забором матеріалу, тому краще проводити в лабораторії, щоб медики коретно провели забір матеріалу.
Тест не буває позитивним без наявності вірусу!