Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні швидше отримати вакцину від COVID-19
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив Європейську комісію сприяти Україні в отриманні вакцини від коронавірусу до березня.
Глава уряду направив відповідний лист президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн, повідомила в коментарі "Європейській правді" прессекретарка Шмигаля Ольга Куришко.
"Прем'єр-міністр звернувся до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації", – сказала вона.
Куришко уточнила, що йдеться про отримання вакцини раніше березня. Саме в цьому місяці очікуються перші партії препаратів в рамках програми COVAX.
Уривок з листа Шмигаля раніше в Twitter оприлюднив кореспондент "Радіо Свобода" Рікадр Йозвяк.
"Високий світовий попит і умови закупівлі вакцин роблять наші позиції на переговорах слабшими порівняно з ЄС", – йдеться в ньому.
Раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявляв, що українські чиновники і депутати провалили вакцинування звичайних українців, а тому вони не мають права робити собі щеплення.
Також він вважає, що відповідальність за смерті українців від коронавірусу лежить на прем'єрові Шмигалі і він повинен піти у відставку.
Пізніше Бродський оприлюднив фото вакцини, яку таємно вивезли з Ізраїлю для українських чиновників. За неї вони платили по 2,5-3 тисячі євро (за два уколи).