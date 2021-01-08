Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні швидше отримати вакцину від COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив Європейську комісію сприяти Україні в отриманні вакцини від коронавірусу до березня.

Глава уряду направив відповідний лист президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн, повідомила в коментарі "Європейській правді" прессекретарка Шмигаля Ольга Куришко.

"Прем'єр-міністр звернувся до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації", – сказала вона.

Куришко уточнила, що йдеться про отримання вакцини раніше березня. Саме в цьому місяці очікуються перші партії препаратів в рамках програми COVAX.

Уривок з листа Шмигаля раніше в Twitter оприлюднив кореспондент "Радіо Свобода" Рікадр Йозвяк.

"Високий світовий попит і умови закупівлі вакцин роблять наші позиції на переговорах слабшими порівняно з ЄС", – йдеться в ньому.

Twitter Рікарда Йозвяка.

Раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявляв, що українські чиновники і депутати провалили вакцинування звичайних українців, а тому вони не мають права робити собі щеплення.

Також він вважає, що відповідальність за смерті українців від коронавірусу лежить на прем'єрові Шмигалі і він повинен піти у відставку.

Пізніше Бродський оприлюднив фото вакцини, яку таємно вивезли з Ізраїлю для українських чиновників. За неї вони платили по 2,5-3 тисячі євро (за два уколи).