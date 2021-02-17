Шість знаків китайського зодіаку, для яких 2021 рік буде суперуспішним

Покровитель 2021-го року Бик обіцяє набагато більший успіх представникам шести знаків китайського гороскопу.

Ці везунчики, само собою, Бики, а також Тигри, Дракони, Змії, Коні й Кози (Вівці).

Бик

Народжені в рік Бика – справжні лідери, які мають великий вплив на інших. Вони люблять стабільність, організованість і професіоналізм. У 2021 року такі люди як ніколи матимуть багато влади, але можуть перегнути палицю і пропагувати нетерпимість. Бикам потрібно вчасно схаменутись і визнати, що не все завжди відбувається з їхньої волі.

Тигр

Вони пристрасні, енергійні і довірливі істоти. Протягом року їх чекає багато емоцій і пристрасті. Якщо захопляться чимось – будуть йти до своєї мети будь-що. Часто мають бунтарський характер, але відмінно проявляють себе на керівних посадах і в оригінальних, незвичайних професіях. Народжені в роки Тигра люди щедрі й уважні, намагаються нікого не образити і пропонують свою допомогу. Володарі живого розуму, неслухняні, цінителі веселощів і свободи.

Дракон

Мужні люди, які завжди готові зробити все необхідне, щоб домогтися успіху. 2021 для Драконів – найкращий для пошуків нової роботи або початку кар'єри в новій сфері. Ці люди завжди сповнені енергії та ентузіазму, товариські, галасливі, люблять базікати, а іноді й попліткувати. Від народження володіють відмінним інтелектом і тягою до перфекціонізму, що робить їх дуже суворими по відношенню до людей. Дракони талановиті в художній, теологічній або політичній сферах.

Змія

Мають дивну здатність розуміти й оцінювати факти. Вони чарівні, мрійливі і дуже віддані. Їхня інтуїція майже ніколи не підводить. У 2021 році Змії знайдуть своє професійне покликання, пише thechinesezodiac.org. У більшості випадків вони мають тверді моральні переконання, особливо щодо близьких. Рік Бика стане присвяченим професійному розвитку, завдяки якому Змії зароблять авторитет у колег.

Кінь

Коні будуть активними й працьовитими, як ніколи. Але їм потрібно бути обережними у своїй поведінці. Прояви лицемірства і прагнення враховувати тільки свої особисті інтереси можуть зіграти злий жарт. Коні щедрі і володіють великим серцем, хоча часто здаються наївними і нестабільними. Кінь – єдиний знак зодіаку, який може дуже швидко (іноді занадто швидко) змінювати думку про речі, події і людей. Обожнюють пригоди і шукають нові враження. Якщо їхня робота передбачає зміни, то 2021 року вони можуть обійняти високу посаду. В іншому разі скоро поточні завдання набриднуть і Коні можуть почати скакати з роботи на роботу. Протягом всього року прагнутимуть викручувати будь-яку ситуацію на свою користь

Коза (Вівця)

Згідно з китайським гороскопом, народжені під цим знаком – чарівні, витончені й талановиті, але часто виказують своє невдоволення, коли оточуючі роблять помилки. У них є схильність бачити все в похмурому і гнітючому світлі. Люблять матеріальний комфорт. У 2021 року їхніми сильними сторонами будуть чутливість, креативність і талант. Зазвичай Вівці екстравагантні і щасливі. Їм подобається, коли їх люблять, і вони зневажають будь-які обмеження й перешкоди.

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