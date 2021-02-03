Шість найсексуальніших чоловіків за знаком зодіаку

Зодіакальний знак може впливати не тільки на особистісні та професійні риси чоловіка. Але також і на його вроджену привабливість.

Астрологи вважають, що представники сильної половини людства, які народилися під цими шістьма сузір'ями, особливо привабливі для жінок.

Стрілець

Чоловіки, народжені під цим знаком зодіаку, не обділені жіночою увагою з юних років. До того ж вони намагаються будувати зі своїми дівчатами серйозні стосунки і поводитися як справжні джентльмени.

Лев

Чарівні, впевнені в собі, щедрі та горді. Вміють радіти життю, цінувати його і не проти потішити дам. Усе це, приправлене впевненістю в собі, притягує жінок до Левів, немов магнітом.

Овен

Вроджені харизма, романтика й енергійність зачаровують представниць прекрасної статі. Чоловіки-Овни яскраві особистості й чесні люди. Їхні почуття завжди щирі, тому представники цього знака зодіаку – об'єкт бажання багатьох жінок.

Телець

Поєднання турботи і надійності, ніжності й вміння красиво залицятися змушує жіночі серця танути. "Як за кам'яною стіною" – це саме про чоловіків-Тельців, пише Chronos.

Терези

Чоловіки-Терези мають природний дар чарівності, знають, що, коли і як сказати жінці, щоб завоювати її. Мистецтвом зваблювання володіють майстерно. Тому пані поруч із ними тануть.

Діва

Представники цього сузір'я знають, як спокушати і чим заманити у свої тенета представниць прекрасної половини людства. Допомагає чоловікам-Дівам у цьому природна дотепність. Але головне їхнє вміння – піти на будь-які жертви та побороти всі труднощі заради справжнього кохання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: