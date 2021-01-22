Шість ідеальних пар за знаком зодіаку

Коли говорять "створені одне для одного" – це про них. Є серед знаків зодіаку такі пари, які буквально ідеальні.

Звичайно, важливо, щоб у двох людей були спільні погляди на життя, цінності й інтереси. Але сумісність також визначається і впливом зірок, під якими народилися партнери. Є сузір'я, представники яких насилу ладнають. А є й такі, яких тягне одне до одного, як магнітом.

За словами астрологів, Близнюки і Стрільці разом будуть легкими, безтурботними щасливими. Для них кожен день – новий шанс на пригоди і звершення. Ця пара завжди живе стабільно і мирно.

Душа в душу – це про Овнів і Терезів. Разом представники цих знаків будуть доповнювати одне одного, передає сайт "Синьйорита". Овни імпульсивні і щодня борються за своє місце під сонцем. Тому врівноважені Терези допоможуть своїй половинці прораховувати наслідки їхніх вчинків. А Овни будуть підштовхувати коханих до більш рішучих дій.

Діви з Тельцями є однією з найміцніших пар. Тельці мають дар заспокоювати і м'яко керувати Дівами, які часто невпевнені в собі.

Стрільці з Водоліями створюють ідеальні союзи. Разом їм ніколи не буває нудно. Стрільці люблять авантюри й різноманітність, а Водолії з радістю їх у всьому підтримують.

Раки цінують домашній затишок, чутливі і тому часто і на рівному місці мучать себе переживаннями про сім'ю. Тому Тельці створюють своєю надійністю заспокійливий ефект на тривожних Раків. Пара Рак-Телець дуже міцна, вони завжди щирі один з одним.

Як не дивно, але Риби і Скорпіони добре почуваються разом. Хоча цей союз і незвичайний, але міцний. Риби знають підхід до неспокійних і жорстких Скорпіонів, вміють їх заспокоїти. Ті ж дарують Рибам романтику і пристрасть.

Як повідомляв OBOZREVATEL: