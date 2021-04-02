Так, друзі - сьогодні буде великий і цікавий пост про речі з СРСР, які були доступні тільки багатим. Любителі СРСР не особливо люблять про це говорити - але величезна кількість речей, які зараз доступні будь-яким більш-менш забезпеченим людям, в СРСР були доступні тільки багатіям - тим, хто заробляв від 1000 рублів на місяць на всяких рідкісних професіях на кшталт дипломатів або космонавтів.

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Все остальные советские граждане, которые считались так сказать "средним уровнем", были вынуждены годами собирать деньги на эти вещи — откладывая деньги "на книжку" — так в СССР называли советский накопительный вклад в Сберкассе. И не факт, кстати, что в конце концов их покупали — накопленные деньги в итоге могли потратить совсем на другое.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о советских вещах для богатых.

01. Автомобили "Волга" или "Чайка".

Начнём с моего любимого раздела — с автомобилей. Вообще всё, что было связано с личным автомобилем, в СССР было очень сложным, дорогим и неудобным — о чём я подробно рассказывал в посте про ужасы советского автомобилизма. В целом персональный автомобиль в СССР был скорее малодоступной роскошью, чем повседневной вещью (чем он был, например, в США).

И если какие-нибудь "жигули копейка" или "москвич-412" обычный советский гражданин, пройдя все круги ада и заплатив баснословные деньги, ещё мог достать, то автомобили вроде "Волга" или "Чайка" были доступны очень ограниченному кругу лиц с большими деньгами и связями.

"Волга" (особенно чёрная) считалась автомобилем номенклатуры среднего звена и у среднестатистического советского гражданина вызывала благоговейный трепет, ну а "Чайка" была и вовсе автомобилем небожителей. Впрочем, во всяких там Евпаториях да Ялтах ребята из южных республик каким-то образом умудрялись доставать эти автомобили, чтобы раскатывать на них на пляж)

02. Американские джинсы.

В СССР 1970-80-х годов джинсы были очень модной одеждой и своеобразным признаком того, что у человека однозначно есть деньги — чтобы "достать" хорошие джинсы, нужно было постараться.

Что интересно — огромную часть советских "импортных" джинсов шили во всяких подпольных цехах, выдавая за настоящую фирменную продукцию — к примеру, такими были джинсы фирмы "Montana" с красивым чеканным орлом на бляшке. Долгое время в СССР эти джинсы считались "американскими" — но на самом деле в США нет такого производителя джинсов)

Цена джинсов "под фирму" могла легко доходить до 150-200 рублей, ну а цена настоящих американских Levis или Wrangler была ещё выше, часто в несколько раз — такие джинсы были доступны только богатеньким, да ещё и "со связями". Носили такие джинсы обязательно заправив в них рубашку, да ещё и продев ремень под кожаную лейбу — чтобы все видели, что это "настоящая фирмá")

03. Женская косметика.

Тут надо сказать, что своя косметика в СССР тоже производилась — её делали, например, фабрики "Свобода" и "Новая заря" — которые кстати появились ещё в царской России и позже были "национализированы" большевиками. Но вот качество советской косметики значительно уступало заграничной.

Французская косметика была хорошего качества и ценилась в СССР — как правило, она была доступна тем, кто имел постоянные связи с заграницей, например семьи дипломатов и т.д. Для остальных граждан она была доступна у перекупщиков за огромные деньги — т.е. по сути была доступна только богатым.

04. Туристические путёвки за границу.

Выехать из СССР за границу было можно — но во-первых, это было связано с множеством ограничений и запретов, а во-вторых — стоило колоссальных по советским меркам денег. Стоимость путёвки в страны соцлагеря, или как их именовали в совке "страны народной демократии" — начиналась от 200 рублей и легко могла доходить до 600-700 рублей.

Что интересно — несмотря на то, что советский человек платил огромные деньги за такую поездку (от 1,5 до 3-4 средних зарплат), отношение к нему всё равно было как к рабу — туристу подробно разъясняли "политические цели поездки", а советский паспорт на время поездки вообще изымали.

05. Синтезаторы и музыкальные инструменты.

Как вы уже знаете из моих постов — в СССР производились монструозные синтезаторы и ужасные электрогитары, и что самое интересное — даже такие низкокачественные инструменты стоили баснословных денег. Музицирование на электроинструментах в СССР было крайне дорогостоящим хобби.

К примеру, если бы вы решили купить себе домой электроорган вроде "Эстрадин" — то вам пришлось бы раскошелиться на 600-800 рублей, а обычные одноголосные синтезаторы стоили от 400 рублей и выше — колоссальные по советским меркам деньги. Электрогитары были немногим дешевле и уж точно не были доступны семьям простых рабочих или бухгалтеров.

06. Хорошие телевизоры, проигрыватели, магнитофоны.

Любители СССР не очень-то любят об этом вспоминать, но даже самая простая бытовая техника, вроде цветных телевизоров, проигрывателей или магнитофонов стоила в СССР каких-то запредельных денег. Цветной телевизор стоил от 450 рублей и выше, проигрыватели пластинок стоили сотни рублей — и это при том, что зарплата в 150-170 рублей в СССР уже считалась очень хорошей, и просто так пойти и купить её в магазине могли только очень богатые люди.

Обычные советские граждане годами смотрели "бабушкин" чёрно-белый телевизор, который каждый год стабильно по 2-3 раза выходил из строя и чинился телемастером. Вообще культура ремонта какого-то старого хлама была поставлена в СССР на широкую ногу — просто потому, что хорошие новые вещи стоили очень дорого и были доступны только богатым.

Такие дела. А вы помните, как в СССР жили "богатые" семьи? Что вообще думаете по этому поводу?

Напишите в комментариях, интересно)