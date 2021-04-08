Що робити, якщо сімейний лікар сказав не здавати тест на COVID-19: у МОЗ дали пояснення

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що робити, якщо у вас підозра на COVID-19, а сімейний лікар сказав не здавати тест.

Як зазначив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook, у разі, якщо лікар відмовився давати направлення на безоплатне тестування попри наявність симптомів, зверніться на гарячу лінію 0 800 60 20 19 та отримайте інструкцію, як діяти далі.

"Звісно, завжди можна здати тест у приватній лабораторії. Однак сьогодні держава забезпечує безкоштовне тестування на COVID-19 усім громадянам за наявності симптомів на підставі Наказу МОЗ України від 17.09.2020 № 2122", – йдеться у повідомленні.

Тому важливо звертатися до сімейного лікаря або на гарячу лінію з метою реалізації цього права, додали в ЦГЗ.

Facebook Центру громадського здоров’я України

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що всі широко використовувані тести на коронавірус здатні виявляти нові штами COVID-19, проте ПЛР-тестування є найбільш точним.

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який торгував підробленими довідками про негативний ПЛР-тест. За "довідку" він просив 500 грн.