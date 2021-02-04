Що подарувати на День святого Валентина різним знакам зодіаку

Вже скоро настане День закоханих. Що робити, якщо свято на носі, а чим порадувати другу половинку – загадка? У такому випадку можна скористатися гороскопом подарунків.

Який презент вибрати для різних знаків зодіаку, щоб сюрприз був тільки в радість, порекомендував переможець "Битви екстрасенсів" і астролог Хаял Алекперов.

Овен

Цінує практичність, тому найкращим подарунком буде той, який не тільки красивий, але і такий, який можна десь застосувати. Тому парфуми або функціональний гаджет чудово підійдуть. Головне, хоча б трохи знати смаки конкретного Овна.

Телець

Дуже любить романтичні жести, тому головне в подарунку – ефект несподіванки. Тому щоб не зіпсувати сюрприз, краще не діставати з питаннями "Що тобі подарувати?". Цінують красиві витончені речі, тому стильна штучка для будинку або гардероба порадує Тельця. І не забудьте про презентабельну упаковку. Це теж важливо, пише "КП" в Україні ".

Близнюки

Кращий подарунок – емоції. Незвичайна поїздка кудись, романтичний майстер-клас на двох або фотосесія обов'язково порадують представника цього знака зодіаку. Нова захоплююча подорож або враження не залишать його байдужим.

Рак

Цінують стабільність і затишок, тому щоб визначитися з подарунком для Рака досить уважно вивчити його улюблені речі. Новий флакончик парфумів, який він використовує роками, буде тільки в радість.

Лев

Те, чого ні в кого немає, або тільки з'явилося у продажу. Ексклюзивна річ – це те, що Лев оцінить як презент. Наприклад, прикрасу, зроблену на замовлення.

Діва

Сентиментальна натура змусить звернути увагу не тільки на сам подарунок, а й на те, в якій обстановці і як він був вручений. Особливо Діву можуть розчулити завуальовані романтичні натяки.

Терези

Гідно оцінять презент, зроблений своїми руками. Ну або чужими – мова йде про хенд-мейд. Тобто, про унікальні творчо виконані речі.

Скорпіон

Захистити від турбот і рутини, організувати романтичний вечір в заміському будиночку тільки для вдвох, насолодитися самотою – кращий подарунок для Скорпіона. Невелика подорож прекрасно розбавить його трудові будні і подарує масу приємних вражень.

Стрілець

Екскурсія, подорож або гастрономічний тур обов'язково порадують Стрільця, який звик приділяти більше часу іншим, ніж собі.

Козеріг

Буде радий, якщо друга половинка складе компанію в підкоренні нових вершин. Що презентувати – вирішувати вам. Головне, знати інтереси Козерога. Стрибок з парашутом, поїздка на баггі, всюдиході, абонемент на танці. Він завжди готовий спробувати щось раніше незвідане.

Водолій

Великі любителі мистецтва. Придивіться: може, варто купити полотно та фарби, або квиток на концерт. А може красиву ікебану?

Риби

Мають почуття стилю і хороший смак, тому подарунок вибрати не просто. Варто звернути увагу на класику або вінтаж. Можливо, антикварну річ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :