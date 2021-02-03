Що дратує кожного з знаків зодіаку і як з ними ужитися

Астрологи вважають, що від того, під яким знаком зодіаку народилася людина, залежить і те, що її найбільше дратує.

Раки не переносять грубість і критику на свою адресу. А Стрільці – коли рахують їх гроші. Якщо знати заздалегідь приводи, через які може виникнути сварка, то її можна попередити. Тому звіздарі склали список головних подразників за гороскопом, пише "Яндекс.Дзен".

Овен

Вони не люблять, коли їх надмірно опікують або контролюють, критикують, не помічають успіхи або досягнення. Овни також не терплять рутину, нудну роботу, критику і коли хвалять всіх, а їх – ні.

Телець

Їх змушує нервувати безгрошів'я, некомфортна обстановка вдома, необхідність в екстреному прийнятті рішень, різкі зміни в житті. Бісить Тельців також посягання на їх власність.

Близнюки

Можуть вийти з себе, коли їм доводиться займатися нудною роботою, терпіти домашню рутину і одноманітність. Не терплять песимістів і безініціативний людей.

Рак

Найбільше ненавидять, коли хтось проявляє неповагу до рідних. Або виявляє в їх адресу грубість, зарозумілість. Терпіти не можуть переїзди, критику, ходити на галасливі тусовки.

Лев

Рано чи пізно можуть вибухнути, якщо їх будуть намагатися контролювати, порівнювати з іншими. Нетерпимі до нерішучих людей. Нервують, коли нудно або відчувають безвихідь, відсутність перспектив.

Діва

Шум і метушня, осуд з боку оточуючих, проблеми з грошима, а також непорядок у будинку виводять їх з себе. Не подобається Дівам і коли псують їхні плани.

Терези

Домашня рутина, скандали, ревнощі, сварки і необхідність працювати одним – ось що вони не люблять. Безлад вдома або на робочому місці теж дратує представників цього знака.

Скорпіон

Терпіти не можуть тих, хто намагається лізти до них в душу, показує перевагу або нав'язує свою думку. При цьому Скорпіони ненавидять почуття залежності від інших людей або обставин.

Стрілець

Претензії до їх зовнішності, характеру або захопленнь можуть привести до сварки. Стрільці люблять, коли до їхньої думки прислухаються, але ненавидять, коли рахують їх гроші. Терпіти не можуть нудну одноманітну роботу і песимістів.

Козеріг

Пусті балачки, необхідність економити і публічні виступи – ось що їх дратує найбільше. Козероги ненавидять, коли не цінують їх старання, не довіряють їм або порушують звичний спосіб життя.

Водолій

Ненавидять з'ясування стосунків, коли від них постійно вимагають уваги і дотримання графіка. Їх дратують буденність і нудьга, неприйняття особистих поглядів.

Риби

Їх можуть вибити з рівноваги грубість і хамство, необхідність бути в центрі уваги. Терпіти не можуть працювати фізично. При цьому ненавидять засудження іншими своїх слабкостей або несамостійності.

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