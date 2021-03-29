Сайт КСУ не працює третій день після указу Зеленського
Станом на понеділок, 29 березня, сайт Конституційного Суду України не відновив роботу.
Нагадаємо, що з 27 березня офіційний портал КСУ перестав працювати з невідомих причин. Під час переходу на сайт система видає помилку.
"Сайт не працює з суботи. Про причини несправностей поки невідомо. Фахівці встановлюють, з чим це пов'язано", – повідомили в пресслужбі суду.
Раніше президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.
Також Зеленський після підписання указу про звільнення суддів КСУ Тупицького і Касмініна заявив, що вони можуть йти на заслужений відпочинок.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У "Слузі народу" рішення чинного глави держави вважають правильним і законним. Серед аргументів – не треба було Тупицькому купувати землю в окупованому Криму.
У президента впевнені, що Олександр Тупицький буде оскаржувати в суді указ Зеленського про його звільнення з посади судді КСУ.