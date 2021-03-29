Сайт КСУ не працює третій день після указу Зеленського

Станом на понеділок, 29 березня, сайт Конституційного Суду України не відновив роботу.

Нагадаємо, що з 27 березня офіційний портал КСУ перестав працювати з невідомих причин. Під час переходу на сайт система видає помилку.

"Сайт не працює з суботи. Про причини несправностей поки невідомо. Фахівці встановлюють, з чим це пов'язано", – повідомили в пресслужбі суду.

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

Також Зеленський після підписання указу про звільнення суддів КСУ Тупицького і Касмініна заявив, що вони можуть йти на заслужений відпочинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL: