Садовий похвалився багатолюдним святом у своєму будинку і заявив, що він 'зміцнює імунітет'

Міський голова Львова Андрій Садовий похвалився великою кількістю колядників у своєму будинку, незважаючи на карантин через COVID-19, і пояснив, що "свята позитивно впливають на імунітет".

Про своє ставлення до коронавірусу Садовий розповів в інтерв'ю hromadske. Перед цим він розмістив у Facebook фото з гостями.

"Важко співати в масці, тим більше ми – я, Катерина, діти, наша теща – ми перехворіли і маємо досить антитіл і не становимо загрози для гостей, які приходять", – пояснив мер Львова.

За його словами, колядники й так ходять однією групою і контактують між собою, тож це не проблема.

Він пояснив, що такі нюанси складно враховувати і прописати в постанові Кабінету міністрів.

"Але є здоровий глузд, є Коляда, є Різдво, і ця атмосфера, цей гарний настрій, я переконаний, він добре впливає на імунну систему, робить її набагато сильнішою – і COVID-19 просто відштовхується і втікає", – заявив Садовий.

Згідно з офіційними даними Ради національної безпеки України, станом на 12 січня Львівська область посідає друге місце за фактичною кількістю смертей від COVID-19 у країні – 1892. Більше летальних випадків зареєстрували тільки в Києві – 2115. Однак врахуємо, що в столиці проживає приблизно 4 млн осіб, а у всій Львівській області трохи більше як 2,5 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Львова Андрій Садовий вважає, що в місті "не можна скасовувати Різдво", незважаючи на COVID-19, оскільки у Львові в цей час "завжди особлива атмосфера" і багато хто хоче її побачити.