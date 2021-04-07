Садочок-вулик біля Дніпра може стати стандартним для "Великого будівництва" в Україні

Проєкт дитячого садка в Підгородному Дніпропетровської області може бути стандартизований для інших областей України і застосовуватися в ході президентської програми "Велике будівництво".

Про це під час робочої поїздки на Дніпропетровщину заявив міністр громад і територій України Олексій Чернишов, повідомляється на сайті ОДА.

"Багато часу втрачається на експертизу, розробку проєктної документації. Будуючи стандартизовані об'єкти, зможемо краще контролювати фінансовий аспект, терміни і технологію", – пояснив Чернишов.

Дитячий садок у Підгородному має форму бджолиних стільників і побудований з дотриманням сучасних вимог економії енергії, екології та комфорту для дітей та обслуговуючого персоналу.

"Садок у Підгородному побудували "з нуля". Проєкт цікавий. Будівля – у формі бджолиних стільників. Він яскравий і комфортний. Є внутрішній двір з підігрівом. На даху – сонячні панелі", – розповів про садок голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Цей проєкт заслуговує на те, щоб використовувати його як стандартний в інших областях", – додав Чернишов.

Як розповіли в ОДА, дитячий садок у Підгородному був побудований в 2018 році. За цим же проєктом пізніше були відкриті садки в Іларіоновому і Кам'янському.

Садок у Підгородному adm.dp.gov.ua

Всього у 2021 році в Україні планується побудувати і реконструювати 95 шкіл і 70 дитячих садків. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.