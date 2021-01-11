Розенко: навіть Албанія почала вакцинацію проти COVID-19, а українці прикладають подорожник
Колишній віцепрем'єр-міністр України – міністр соціальної політики Павло Розенко розкритикував владу нашої держави за зволікання з вакцинацією населення проти коронавірусу. Він поставив їй за приклад Албанію, яка стала 50 країною світу, де почали робити масові щеплення задля боротьби з пандемією.
Своїм обуренням ексурядовець поділився на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що вище керівництво держави наразі зайняте зимовими відпустками, а не порятунком українців.
"Албанія на першому етапі закупила 500 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech. Албанія, Карле!!! А що ж Україна? Де Україна? Де вакцини для українців? А в Україні президент Зеленський відпочивають. Не до вакцин йому! Тут же сніг у Буковелі нарешті випав!" – написав Розенко.
"Життя і здоров'я українців для ЗЕ-влади – до ср*ки!!! Покатушки на лижах, відпустки, щасливі селфіки – оце діло! "Немає вакцин, дорогі українці? То що ви як малі – прикладайте подорожник!!! Куди? Та мені до ср*ки. (Ваш Вова)", – емоційно додав колишній міністр.
Нагадаємо, що про старт вакцинаційної кампанії в Албанії з 11 січня на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Еді Рама.
"Години, хвилини, дні, тижні та місяці надзвичайної війни з невидимим ворогом. І сьогодні починається його остаточне відправлення з нашого життя", – написав політик.
Показово, що частину закупленої вакцини Албанія надасть Косову для щеплення медичних працівників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 10 січня від COVID-19 у світі вже було вакциновано 24,7 млн осіб у 41 країні світу. Лідером був Китай, де щеплення отримали понад 9 млн громадян.
Тим часом в Україні спалахнув скандал через позачергове щеплення деяких політиків нібито вакциною Pfizer, яка потрапила в нашу державу контрабандою.
Однак, згідно із затвердженим планом вакцинації, першими препарат мають отримати медики, військові на передовій та літні люди.
Загалом кампанія буде поділена на 5 етапів, вона триватиме впродовж 2021 – 2022 року й має охопити 50% населення. Водночас перші чотири етапи розтягнуться аж на цілий рік.
Тим часом лікар-імунолог Борис Донський попередив, що якщо вакцина проти коронавірусу прийде в Україну навесні, то в ній вже може не бути потреби. Адже більша частина населення перехворіє, а значна частина помре.
А в британському виданні The Economist взагалі припустили, що масштабна вакцинаційна кампанія почнеться в Україні не раніше від квітня 2022 року.