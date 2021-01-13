Учені пов'язали рівень смертності від коронавірусу з кількістю жертв Другої світової війни

За спостереженням учених Джорджтаунського університету, у 2020 році найнижчу смертність від коронавірусу зареєстрували в країнах із найбільшими людськими жертвами під час Другої світової війни.

Про результати незвичайного дослідження написало німецьке видання Spiegel. Дослідники вказали на певний взаємозв'язок між цими двома показниками в багатьох європейських країнах.

Наприклад, коронавірус дуже вдарив по іспанцях, італійцях, бельгійцях і британцях, які менше за інших постраждали під час війни. А німці, які зазнали більше жертв, легше перенесли першу хвилю, уточнили вчені.

Якоюсь мірою високу смертність серед південних європейців можна пояснити тим, що вони доволі часто живуть у великих сім'ях, де молоді заражають старших, вважають вони. Однак це не стосується британців або бельгійців, заявили дослідники.

Високі показники щільності населення або середнього віку жителів також можуть пояснювати, чому в тій чи іншій країні померло багато людей від коронавірусу. Проте в густонаселеній Німеччині, яка, так само як і інші європейські держави, "старіє" пришвидшеними темпами, смертність від COVID-19 була досить низькою протягом кількох місяців.

Учені підрахували показник смертності під час пандемії коронавірусу на один мільйон жителів до кінця серпня 2020 року для майже 50 суверенних держав Європи. Потім вони визначили кількість смертей у відповідних країнах у відсотках від населення під час Другої світової.

Виявилося, що майже скрізь, де десять і більше відсотків жителів загинуло під час війни, смертність від хвороби була нижчою за 200 на мільйон. Серед таких країн – Білорусь, Польща, Україна та Росія.

Німеччина також втратила майже десять відсотків населення під час війни, рівень смертності від коронавірусу тут також був нижчим за 200 (до серпня 2020 року).

У Бельгії, Великобританії, Іспанії, Італії, Франції та Нідерландах, де смертність від COVID-19 становила 600 і більше на мільйон населення, частка загиблих у війні була на рівні від одного до трьох відсотків.

Під час аналізу даних з'ясувалося, що жодна європейська країна не постраждала сильніше за інші одночасно під час і Другої світової, і нинішньої пандемії, свідчить дослідження.

Учені вважають, що величезний шок, отриманий під час війни, ймовірно, став стимулом для країн, що сильно постраждали, щоб зробити суспільство більш сталим. А сума індивідуальних реакцій сприяла розвитку поведінкових моделей та інститутів, що в довгостроковій перспективі зробили суспільство стійкішим до різних потрясінь.

Крім того, дослідники помітили, що там, де люди більше довіряють своєму уряду та одне одному, антикризове управління працює краще.

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