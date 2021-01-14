Ретроградний Уран закінчився: тарологиня розповіла, що це означає

15 січня – перший день прямого руху ретроградного Урану. До цього з 15 серпня можна було спостерігати його ретроградний рух, який трапляється з періодичністю раз на рік і може тривати по 4-5 місяців.

Як OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка, протягом цього періоду трапилося чимало революційних збурень, хаосу та інших непередбачених подій, за які, власне, і відповідає ця планета.

"Одні тільки протести в Білорусі чого варті. Навіть у зазвичай спокійній Америці за цей час відбулися певні політичні зміни й не обійшлося без доволі гострих конфліктів", – нагадала вона.

За її словами, уже з 15 січня Уран рухатиметься прямо й можна розраховувати на те, що хаос, зокрема, у політичному житті дещо вщухне, а події навколо набуватимуть більш прогнозованої та передбачуваної логіки.

"Утім, цей більш-менш спокійний період триватиме до 20 серпня, і потім знову Уран рухатиметься в ретроградному напрямі й можна очікувати чергову порцію революційних змін", – наголосила експертка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що означає вихід Урану з ретроградності і як це вплине на знаки зодіаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що із 17 по 21 січня на Україну разом із морозами насуваються магнітні бурі. Сильних коливань вони не принесуть, але для чутливих людей можуть виявитися досить болючими. Особливо на них варто звернути увагу Овнам, Левам і Стрільцям.