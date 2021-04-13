Ретроградний Сатурн у травні: астрологиня дала важливу пораду
У травні очікується безліч важливих астрологічних подій. Одним з них буде перехід Сатурна до ретроградного руху.
Тому розслаблятися протягом місяця не варто, важливо працювати в тому ж темпі, що і раніше. Про це написала в Instagram астрологиня Юлія Погорельченко.
"Травень буде набагато інтенсивніше в плані астрологічних подій. Моя порада: не розслаблятися, а працювати так само в своєму темпі, хто як може, але не гальмувати", – відзначила вона.
11 травня на нас чекає молодик в знаці Тельця, а також повний місяць 26 травня в знаці Стрілець. В цей же день буде місячне затемнення, яке відкриє літній коридор затемнень.
Протягом місяця Меркурій буде особливо активний і 4 травня увійде в знак своєї обителі – Близнюки, де пробуде до 12 липня. Так довго він буде перебувати там тому, що з 30 травня увійде у ретроградне положення.
Венера 9 травня теж перейде в Близнюки, а 14 травня Юпітер майже на два місяці вискочить в знак Риби.
Також Сатурн з 23 травня і аж до жовтня буде ретроградним, що змусити нас заново пройти всі свої помилки.
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