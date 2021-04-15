Люди, які люблять публічно говорити про повернення окупованих територій, в основному оперують емоціями. Наша земля, повернемо нашу землю і так далі. З політичної точки зору все це звучить дуже красиво і знаходить живий відгук у серцях виборців. Заради чого, власне, всі ці пісні і звучать. Але мало хто вдається до деталей, які виглядають нудно і зовсім не так привабливо. Про гроші на відновлення цікаво? Нам допоможуть європейські партнери? Звісно. А в яких обсягах? А скільки потрібно? Чи не цікавилися? Ну, давайте подивимося на цифри.

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Итак, как говорит министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, восстановление оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей обойдется Украине более чем в 21 млрд долл (примерно 588 млрд грн). В том числе и погашение задолженности по пенсиям и социальным выплатам. Год назад это было порядка 80 млрд грн. Я видел альтернативные подсчеты группы экспертов еще во времена правительства Арсения Яценюка – суммы, которые теоретически когда-то могут потребоваться звучали другие. Очень грубо округляя и без деталей. Инфраструктура, дороги, мосты, жилищный фонд и коммуникации – порядка 50 млрд. долларов. И еще порядка 50 млрд. долларов на создание новых рабочих мест на земле, которую разграбили и разорили до состояния чистого поля. Но, черт с ним, пусть 21 млрд. долларов будет. Где их взять?

Понятно, что никакие европейские партнеры и близко столько не дадут. Смысл идти на такие расходы? Даже в кредит не дадут, не говоря уже про помощь без возврата. В украинском бюджете столько свободных денег нет и близко даже в проекте на 10 лет вперед. Вопрос – стоит ли всерьез говорить про реинтеграцию ценой в 588 млрд гривен, если у нас этих денег нет? Дороговато нам выйдет возвращение ОРДЛО даже чисто в экономическом аспекте. Представьте – вдруг завтра РФ забирает свои войска, наемников, прочую коллаборационистскую шваль и уходит. Ну, чудо такое. И виснет на шее украинской экономики такой мощный минус ценой 588 миллиардов. И помощь от партнеров миллионов 200 в лучшем случае. Что будет с украинской экономикой?

Вопрос возвращения оккупированных РФ территорий комплексный. И обсуждать его нужно не только в формате безопасности или политики. Да и обсуждать тут особо нечего – условия очевидны. Никаких особых статусов, народных милиций и тотальных амнистий. Но и про деньги забывать не стоит. Россия, как агрессор, обязана выплатить компенсацию за разрушенную инфраструктуру региона и поврежденный жилой фонд в полном объеме. Тогда и посчитаем с привлечением международных экспертов – 21 там млрд. или 50. Это будет справедливо и безболезненно для украинской экономикой. Они разорили регион? Пусть они и платят за восстановление. Не нравится? Кормите и содержите своими силами.