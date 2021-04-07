Так, друзья — мы тут готовимся к поездке в Чернобыльскую зону и на ЧАЭС, а сегодня будет пост об одном мега-раритетном советском издании) Не так давно мне удалось отыскать вот такой раритетный буклет. Он рассказывает о Чернобыльской атомной электростанции и городе под названием Припять. Также имеется весьма подробный рассказ о принципе действия "Реактора большой мощности канального" (РБМК-1000).

Год издания буклета — 1977, когда еще ядерная энергетика излучала оптимизм, а не цезий-137 и не стронций-90.

02. Первая страничка. Слева — красивое отретушированное фото реки Припять и полесских пейзажей с постройками АЭС на заднем плане.

03. Описание принципов работы АЭС и технические характеристики энергоблоков 1 и 2 очереди.

04. Все постройки АЭС. Наглядно можно представить, что такое реакторные залы и что такое машинный зал. После аварии на Четвертом блоке самые опасные работы велись на крыше Третьего энергоблока и на крыше машзала — там было очень много обломков из активной зоны реактора.

05. Принципиальная тепловая схема.

06. Реакторный зал в разрезе.

07. Рассказ о топливных сборках. Во время взрыва на ЧАЭС все вот это разлетелось в разные стороны - графитовая кладка, топливные сборки, тепловыделяющие трубки — все это валялось вокруг АЭС и фонило от 5 до 10.000 рентген в час.

08. Бетонная шахта реактора.

09. Реактор РБМК-1000 в разрезе.

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12. Турбогенератор.

13. Интерьеры АЭС.

14. Описание принципа работы турбогенератора.

15. Рассказ о Припяти, пока еще поселке энергетиков (статус города будет присужден Припяти чуть позже). На фото — проспект Ленина, здание ПТУ, общежитие в Первом микрорайоне, детский сад и кинотеатр "Прометей".

16. Средняя школа и пункт скорой помощи.

17. Рассказ про АЭС с "чернобыльским" типом реактора РБМК.

18. Конец.

А в комментариях напишите — нужна ли нам вообще ядерная энергетика?

Интересно ваше мнение.

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