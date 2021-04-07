Раритетний буклет про Чорнобильську АЕС
Так, друзья — мы тут готовимся к поездке в Чернобыльскую зону и на ЧАЭС, а сегодня будет пост об одном мега-раритетном советском издании) Не так давно мне удалось отыскать вот такой раритетный буклет. Он рассказывает о Чернобыльской атомной электростанции и городе под названием Припять. Также имеется весьма подробный рассказ о принципе действия "Реактора большой мощности канального" (РБМК-1000).
Год издания буклета — 1977, когда еще ядерная энергетика излучала оптимизм, а не цезий-137 и не стронций-90.
02. Первая страничка. Слева — красивое отретушированное фото реки Припять и полесских пейзажей с постройками АЭС на заднем плане.
03. Описание принципов работы АЭС и технические характеристики энергоблоков 1 и 2 очереди.
04. Все постройки АЭС. Наглядно можно представить, что такое реакторные залы и что такое машинный зал. После аварии на Четвертом блоке самые опасные работы велись на крыше Третьего энергоблока и на крыше машзала — там было очень много обломков из активной зоны реактора.
05. Принципиальная тепловая схема.
06. Реакторный зал в разрезе.
07. Рассказ о топливных сборках. Во время взрыва на ЧАЭС все вот это разлетелось в разные стороны - графитовая кладка, топливные сборки, тепловыделяющие трубки — все это валялось вокруг АЭС и фонило от 5 до 10.000 рентген в час.
08. Бетонная шахта реактора.
09. Реактор РБМК-1000 в разрезе.
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12. Турбогенератор.
13. Интерьеры АЭС.
14. Описание принципа работы турбогенератора.
15. Рассказ о Припяти, пока еще поселке энергетиков (статус города будет присужден Припяти чуть позже). На фото — проспект Ленина, здание ПТУ, общежитие в Первом микрорайоне, детский сад и кинотеатр "Прометей".
16. Средняя школа и пункт скорой помощи.
17. Рассказ про АЭС с "чернобыльским" типом реактора РБМК.
18. Конец.
А в комментариях напишите — нужна ли нам вообще ядерная энергетика?
Интересно ваше мнение.
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