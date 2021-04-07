Радуцький – про продаж вакцини в Україні: є мільйон охочих завезти її, але спроби завершуються нічим

Українці зможуть купувати вакцину проти COVID-19 на комерційній основі вже після літа-2021.

Таку думку висловив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Нардеп від "Слуги народу" зазначив: глава МОЗ Максим Степанов раніше говорив, що на комерційному ринку вакцина може з'явиться вже влітку. Радуцький із цим не згоден.

"Я думаю, що пізніше. Поки виробники офіційно заявили, що вони торгують лише з іншими державами.

Є мільйон охочих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби закінчуються нічим, тому, що всі виробники просять лист від уряду, що він на це погоджується. Уряд України, як і будь-який інший уряд, такий лист не дасть", – сказав він.

Народний обранець зазначив, що має досвід у приватному медичному бізнесі та "розуміє, як вакцина може з'явитися на приватному медичному ринку".

"Знову-таки, тієї кількості вакцин, яку Україна законтрактувала, досить для забезпечення потреб населення", – додав Радуцький.

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