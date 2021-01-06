П'ятий президент Порошенко привітав Україну з Різдвом

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Україну з Різдвом Христовим.

Його відеозвернення опублікувала пресслужба політсили. Лідер "ЄС" у світле свято надії згадав про солдатів, медиків, волонтерів та всіх "достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну".

У відеопривітанні Порошенко згадав солдатів, медиків, волонтерів та всіх "достойних громадян" Пресслужба "Європейської Солідарності"

Наводимо повний текст звернення:

"Браття і сестри!

Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди. Це і є солідарність. Українська та європейська.

Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи.

Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників… Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну.

Порошенко згадав, як протягом складного року українці підтримували одне одного Пресслужба "Європейської Солідарності"

Ми належимо до різних конфесій, але вся наша культура й історія уже більше тисячі років визначаються спільною великою християнською традицією. Лише уявіть собі, що цей Видубицький монастир в Повісті минулих літ вперше згадується під одна тисяча сімдесятим роком.

А рівно два роки тому передріздвяного дня Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. Радіємо, що Церкви-Сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної Церкви.

Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх".