П'ять знаків китайського зодіаку, на яких у 2021 році впаде купа грошей

У рік Білого Металевого Бика люди, народжені під цими знаками китайського зодіаку, отримають значну фінансову вигоду. Щури, Тигри, Свині, Змії і Дракони, вам пощастить!

Щур (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Народжені в ці роки почнуть новий рік, який згідно зі східним календарем настав 12 лютого, з успіху. Їм надійде пропозиція взяти участь у великомасштабному проєкті. Саме він і принесе стабільність і хороший дохід. Отримані кошти можна буде інвестувати в особисту справу, яку довелося поставити на паузу через брак коштів.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Протягом року можливі труднощі, але зрештою виявиться, що все було зроблено правильно. Бик подарує сили і впевненість у собі. Тому ті, хто давно мріяв про свій бізнес, зможуть його заснувати. Спочатку буде не просто, але з часом справа почне приносити вигоду. А бачачи ваш запал, знайдуться й інвестори. Про це пише сайт TheChineseZodiac.

Змія (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Загострена інтуїція дозволить домогтися істотних фінансових звершень. Може повернутися велика сума грошей, яку ви вважали назавжди втраченою. Також інвестиції в цьому році будуть швидко окупатися.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Вони не звикли тринькати гроші, завжди чітко планують свої витрати і не купують зайвого. У рік Бика їх чекає дуже вигідна пропозиція на те, що давно хотілося купити. Цього варто чекати наприкінці осені.

Свиня (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

На початку року отримають сильну мотивацію діяти і море енергії. Це дасть змогу істотно поліпшити фінансове становище. Головне – уважно все аналізуйте, інакше можна втратити відмінні можливості, які подарує доля. Більш вдалою виявиться робота в команді.

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