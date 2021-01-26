П'ять найуразливіших знаків зодіаку

Ображаються час від часу всі. Ось тільки зважаючи на що, наскільки сильно і як довго. Астрологи вважають, що це залежить і від знака зодіаку.

Люди, народжені під деякими сузір'ями, більш уразливі або сильніше звертають увагу на критику на їхню адресу, ніж інші. Які знаки зодіаку ображаються частіше й довше за інших, розповіла астрологиня Людмила Булгакова.

Рак

Хто б сумнівався, що саме цей знак опиниться на першому місці. Він найбільш вразливий, хоча намагається здаватися іншим. З огляду на вроджену м'якість і ображається досить часто. До того ж образитися може навіть тоді, коли людина зробити чи сказати погань навіть не збиралася. Завдати душевну рану Ракові може якесь випадкове слово чи кривий погляд. Цього може вистачити, щоб представник цього сузір'я розплакався. А потім він буде ще довго згадувати подію і засмучуватися знову, йдеться на сайті ТСН.

Телець

Чомусь він упевнений, що саме про нього тільки і говорять весь час: перешіптуються, сміються. Тільки якщо Рак таїть у собі образу й довго дметься та страждає, то Телець буде приском сипати не криючись. Часом доходить до того, що під руку попадаються друзі і знайомі, яких у представників цього знака багато. Словом, під роздачу ображеного Тельця потрапляють усі: і винні, й ні.

Козеріг

Якщо зачепити Козерога, то можна побачити яскравий і гучний скандал. Щоправда, триватиме така сварка недовго. Але це зовсім не означає, що Козеріг покричав і заспокоївся. Навпаки, ображений представник цього знака надовго запам'ятає те, що сталося і буде періодично нагадувати про це людині. І що сильніше й частіше кривдник буде просити вибачення за свій випадковий чи навмисний вчинок, то більше Козеріг його картатиме. Тому надутого представника стихії Землі краще зайвий раз не чіпати. Так він швидше заспокоїться.

Діва

Людина може й не хотіла, або не помітила, як випадково образила Діву. Однак вона вже встигла відповісти, до того ж різко й боляче. Так, щоб усі навколо чули, і не перебираючи словами. Та ще й обов'язково наступить кривдникові на болючий мозоль. А слабкі місця представник цього знака, як правило, знає. Від конфлікту з Дівою краще утриматися. Зате народжені під цим сузір'ям ображаються недовго і готові першими помиритися, навіть якщо затіяли сварку не вони.

Риби

Їх іноді вважають одними з найбільш злопам'ятних. Сваритися люблять і вміють. Суперечки з ними можуть тривати дуже довго, застосовуватися буде все: від міцних слів до криків та образливих зауважень. І якщо опонент виговориться й заспокоїться, то Риби запам'ятають надовго кожну фразу. Вони будуть знову й знову з такою самою силою пригадувати образливі вирази, насолоджуючись новим спалахом полум'я гніву. І чекатимуть зручного моменту, щоб нарешті помститися.

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