П'ять найсильніших жінок за знаком зодіаку

Коня на скаку зупинить і в палаючу хату ввійде. Ці представниці прекрасної половини людства тендітні тільки на перший погляд.

Сила буває не тільки зовнішньою, фізичною, а й внутрішньою. Представниці знаків Овен, Рак, Діва, Стрілець і Козеріг володіють потужною волею, цілеспрямованістю і вмінням справлятися з критичними ситуаціями.

Овен

Ці жінки – сильні і непокірні. Природжені войовниці. Вони звикли отримувати те, чого хочуть і звернуть гори на шляху до бажаного. Люблять командувати іншими. Прагнучи до своєї мети, готові йти по трупах. Але якщо зустрінуть кохання, заради близької людини готові поступитися своїми інтересами на користь сім'ї. Почуття для них найважливіші.

Рак

Звиклі терпіти будь-які негаразди і поразки, Раки встають після будь-якого ураження. Зламати їх неможливо. Тому в складній ситуації представниці цього сузір'я почнуть терміново шукати вихід, а не стогнати і заламувати руки. Силу їм надають емоційність і вміння швидко мислити. Особливо, якщо біда трапилася у рідних або близьких, пише сайт "Синьйорина".

Діва

Звикли жити за власними правилами і не терплять, коли до них лізуть зі своїми настановами інші. Бояться залишитися одні, але саме це надає їм особливу силу. Звиклі ні на кого не сподіватися, жінки-Діви не вміють сидіти склавши руки і розв'яжуть будь-яку проблему. Відчуваючи цю внутрішню міць, слабкі чоловіки обходять таких дам стороною.

Стрілець

Ніколи не сумують і не піддаються паніці. Коли потрібно ухвалити складне рішення, представниці цього знака зодіаку сміливо дивляться в обличчя безодні і роблять крок вперед, беручи на себе всю відповідальність за нього. Природжений позитив змушує всіх навколо Стрільців підбадьоритися.

Козеріг

Сильні і непроникні, Козероги-жінки готові йти напролом і ставати на чолі у разі кризової ситуації. Вони можуть знайти вихід там, де, здавалося б, його немає. Але йдуть вони до мети не стрімголов, а попередньо все чітко продумавши і розрахувавши. І домагаються успіху там, де ніхто не зміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL: