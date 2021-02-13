П'ять найбрудніших знаків зодіаку в ліжку

Тетяна Нечет Гороскоп 08:14, 13.02.2021 Оновлено: 09:58, 13.02.2021

Вимогливі до партнера, занадто для когось темпераментні і любителі різноманітності. Терези, Раки, Овни, Леви та Скорпіони – найбільші вередуни.

Представники цих п'яти сузір'їв найбільш досвідчені в постільних утіхах і дуже вимогливі до своїх половинок. Просто зробити "це" їх може не влаштувати. Та й загалом швидко набридне. А "винне" високе лібідо, що зумовлено розташуванням їхніх зірок.

Терези

Спочатку класичні пози для сексу їх цілком можуть влаштовувати. Але що довше вони з однією і тією ж людиною, то більшої екзотики починають вимагати. Якщо партнер не буде давати бажаної різноманітності, Терези почнуть шукати її з кимось іншим.

Рак

Завжди спокійні і скромні, Раки в ліжку зовсім не такі. Вони обожнюють мережива і сексуальне вбрання. І люблять, коли партнер проявляє ініціативу і підносить у сексі сюрпризи. Тому частенько чекають від другої половинки буквально шок-інтиму.

Овен

Терпіти не можуть одноманітність, від якої швидко починають нудьгувати. А коли їм стає нудно під ковдрою – починає тягнути на пригоди на стороні. Овнів доводиться весь час дивувати: новими сценаріями, новими місцями. Вони не проти романтики, але її надлишок швидше відіб'є бажання, ніж посилить його, пише "Яндекс Дзен".

Лев

Досить суворі і стримані, потрапляючи в спальню вони одразу змінюються. Пристрасний темперамент змушує їх шукати в ліжку сексуальні пригоди. Фантазія у Левів бурхлива і часто не дає спокою партнерам. Можуть занадто сильно тиснути на другу половинку, вимагаючи екзотичних ігрищ.

Скорпіон

Завжди вимагають, щоб партнер робив усе ідеально і лише для повного їхнього задоволення. Скорпіони чекають повної віддачі їхнім примхам і не терплять промахів. Не кожен здатен витримати таке довго.

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