П'ять найбільш питущих знаків зодіаку

Час від часу, щоб розслабитися або відсвяткувати важливу подію, всі ми можемо пригубити трохи в хорошій компанії. Але п'ять знаків зодіаку аж надто люблять вживати алкоголь.

Не вміють контролювати себе і занадто часто знаходять приводи, щоб підвищити проміле в крові, Стрільці, Риби, Овни, Близнюки і Скорпіони, пише RSUTE.

Стрілець

Не проти випити, не особливо замислюючись про привід. А потім у хмелю голосно сміятися і намагатися всіх перекричати. Напідпитку можуть ляпнути щось зайве і мало думають про наслідки своїх слів. Станцювати на столі і до ранку співати в караоке – це точно про них. Посваритися і слідом почати розповідати про страшенну любов під градусом Стрільці теж здатні. Після п'янки швидко приходять до тями на заздрість всім знайомим.

Риби

Пити не вміють зовсім, але спроб не припиняють. Напідпитку в Риб починає вирувати фантазія, через яку вони здатні накоїти чимало дурниць. Лише пригубивши, представники цього знака зодіаку майже не здатні зупиниться і починають вживати все підряд. Це плавно перетікає в неприємні ситуації і важке похмілля.

Овен

Алкоголь здатний пробудити в таких людях непередбачуваність. П'яніють швидко і також стрімко втрачають самовладання. Запальність, бійки і скандали у нетверезих Овнів справа досить поширена. Тому після кількох таких витівок їх можуть просто перестати кликати на гулянки.

Близнюки

Душа компанії і її серце. Люблять кликати в гості, знають сотні класних тостів і тисячі цікавих історій. Обожнюють базікати і люблять слухати. І чим більше Близнюки дегустують алкогольних напоїв, тим веселішими вони стають. З огляду на те, що нерідко можуть обійтися і без компанії, можуть перетворитися на п'яниць.

Скорпіон

Незважаючи на складний характер, після чарочки стають няшками. З похмурих і різких Скорпіони перевтілюються на привітних веселунів. Питимуть до останнього: або поки не впадуть, або поки все не прикінчать. Їх іноді накачують спиртним спеціально, щоб дізнатися всі секрети. Адже під градусом вони починають розповідати свої таємниці. Але найнебезпечніше те, що Скорпіони в такому стані можуть піти наліво.

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