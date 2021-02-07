Три найбільш нервові знаки зодіаку
Від дати народження людини залежить не тільки її характер, але й те, як вона поводиться в разі стресу. Особливо гостро на нього реагує той, у кого Місяць у Овні, Водолії або Скорпіоні.
Які особливості поведінки в складних ситуаціях у різних знаків зодіаку? Для початку потрібно визначити, в якому знаку Місяць. Зробити це можна за датою народження. Наприклад, на цьому сайті. Детальніше про те, як реагують на стрес представники різних сузір'їв залежно від впливу на них Місяця, розповіла в Instagram астрологиня Наталя Анісімова.
Місяць в Овні
Спочатку влаштовують розбірки, а потім з'ясовують причини. Причому після того, як випустять пару, відразу заспокоюються.
Місяць у Тельці
Отримавши дозу негативу, поспішають його заїсти, згладити сексом і шопінгом. Тому підсумком може стати зайва вага, партнер, який утік, і непотріб.
Місяць у Близнюках
Після стресу починають багато і нестримно базікати, висіти на телефоні і писати в соціальних мережах.
Місяць у Раку
Шукають розради у близької людини, в разі неприємної ситуації відразу хочуть додому. Там бажають, щоб їх нагодували смаколиками і поклали спати. Прокинулися і не допомогло? Треба все повторити.
Місяць у Леві
Схильні перебільшувати ступінь шкоди. Тому будуть активно розповідати всім і всюди, як із ними недобре обійшлися або чим образили.
Місяць в Діві
У стані стресу починають наводити лад: прати, прибирати, готувати.
Місяць у Терезах
Найнеприємніше, що може статися, – доведеться постати перед вибором. Тому намагатимуться знайти когось, на кого можна буде перекласти відповідальність.
Місяць у Скорпіоні
Начебто і не ображаються, але пам'ятають усе. У кризові моменти готові все пригадати і бути вкрай підступними.
Місяць у Стрільці
Під час стресу починають мудрувати і повчати всіх. Просто тому, що не знають, що робити. Можуть плюнути на все і поїхати подорожувати.
Місяць у Козерозі
Нічим не видадуть, що перенервувалися. Тільки почнуть працювати в 100 разів більше. Уже знесилившись від навантаження, нарешті усвідомлюють, що стресонулі.
Місяць у Водолії
У стані напруги схильні ухвалювати радикальні рішення: звільнятися, розлучатися, переїжджати.
Місяць у Рибах
Коли на душі гидко, хочуть випити чогось міцного і довго не вилазити з ліжка.
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