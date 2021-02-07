Три найбільш нервові знаки зодіаку

Від дати народження людини залежить не тільки її характер, але й те, як вона поводиться в разі стресу. Особливо гостро на нього реагує той, у кого Місяць у Овні, Водолії або Скорпіоні.

Які особливості поведінки в складних ситуаціях у різних знаків зодіаку? Для початку потрібно визначити, в якому знаку Місяць. Зробити це можна за датою народження. Наприклад, на цьому сайті. Детальніше про те, як реагують на стрес представники різних сузір'їв залежно від впливу на них Місяця, розповіла в Instagram астрологиня Наталя Анісімова.

Місяць в Овні

Спочатку влаштовують розбірки, а потім з'ясовують причини. Причому після того, як випустять пару, відразу заспокоюються.

Місяць у Тельці

Отримавши дозу негативу, поспішають його заїсти, згладити сексом і шопінгом. Тому підсумком може стати зайва вага, партнер, який утік, і непотріб.

Місяць у Близнюках

Після стресу починають багато і нестримно базікати, висіти на телефоні і писати в соціальних мережах.

Місяць у Раку

Шукають розради у близької людини, в разі неприємної ситуації відразу хочуть додому. Там бажають, щоб їх нагодували смаколиками і поклали спати. Прокинулися і не допомогло? Треба все повторити.

Місяць у Леві

Схильні перебільшувати ступінь шкоди. Тому будуть активно розповідати всім і всюди, як із ними недобре обійшлися або чим образили.

Місяць в Діві

У стані стресу починають наводити лад: прати, прибирати, готувати.

Місяць у Терезах

Найнеприємніше, що може статися, – доведеться постати перед вибором. Тому намагатимуться знайти когось, на кого можна буде перекласти відповідальність.

Місяць у Скорпіоні

Начебто і не ображаються, але пам'ятають усе. У кризові моменти готові все пригадати і бути вкрай підступними.

Місяць у Стрільці

Під час стресу починають мудрувати і повчати всіх. Просто тому, що не знають, що робити. Можуть плюнути на все і поїхати подорожувати.

Місяць у Козерозі

Нічим не видадуть, що перенервувалися. Тільки почнуть працювати в 100 разів більше. Уже знесилившись від навантаження, нарешті усвідомлюють, що стресонулі.

Місяць у Водолії

У стані напруги схильні ухвалювати радикальні рішення: звільнятися, розлучатися, переїжджати.

Місяць у Рибах

Коли на душі гидко, хочуть випити чогось міцного і довго не вилазити з ліжка.

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