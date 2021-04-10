Пушилін готує три звернення до Путіна, серед них – прохання увійти до складу РФ – ЗМІ

Так зване керівництво терористичної організації "ДНР" опрацьовує три варіанти звернення до президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня". За інформацією видання, у розпорядженні українських спецслужб опинилися тексти трьох проєктів листа, підготовлених так званим "МЗС ДНР" на ім'я Путіна, за підписом ватажка угруповання Дениса Пушиліна.

У першому варіанті нібито звучить прохання надати військову допомогу "ДНР", у другому – прийняти "ДНР" до складу Росії, а в третьому – визнати незалежність "ДНР" і укласти договір про дружбу і співробітництво.

Усі три варіанти, як зазначає видання, мають однакову преамбулу – Пушилін дякує Путіну за "співчутливе ставлення до долі жителів Донбасу і безцінну допомогу, яка допомагає нам виживати під натиском київської влади з 2014 року".

Також він нібито називає безцінними рішення Путіна визнати документи, видані жителям "ДНР", і можливість "вступу в громадянство" РФ для людей, "які відчувають себе росіянами за духом".

Далі тексти листа відрізняються.

У першому варіанті, Пушилін просить Путіна "надати військову допомогу, спрямовану на припинення широкомасштабних військових дій і агресії України". Аргументується прохання метою не допустити жертв серед мирних громадян, руйнування об'єктів інфраструктури і житлового фонду.

У другому варіанті, Пушилін звертається з проханням включити "ДНР" до складу Росії: "Від імені всього російського населення і російських громадян, які проживають на території Республіки, як законно обраний Глава Донецької Народної Республіки, прошу Вас прийняти нашу Республіку до складу Російської Федерації. Усе наші жителі бажають стати частиною великої держави Росія. Свідченням цього є результати референдуму, що відбувся 11 травня 2014 року, а також численні черги на придбання російського громадянства".

У третьому варіанті листа міститься прохання до Путіна визнати "ДНР" як "незалежну демократичну правову соціальну державу". Крім того, Пушилін просить розглянути можливість укладення договору про дружбу і співробітництво між "ДНР" і Росією, передбачивши співробітництво в сфері оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" і "ЛНР" оголосили про призов в свої "армії" і зібралися насильно мобілізувати по 200 молодих людей.