ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь Епіфанія
Протягом різдвяного тижня предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній проведе статутні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.
Вони транслюватимуться онлайн на YouTube-каналі і сторінці Православної церкви України у Facebook, а також на Facebook-сторінці Митрополита Епіфанія. ПЦУ опублікувала розклад трансляцій.
6 січня
09:00 - Богослужіння в Надвечір'я Різдва Христового.
16:45 - Всенічне бдіння напередодні Різдва Христового.
7 січня
09:00 - Божественна Літургія в день Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.
8 січня
09:00 - Божественна Літургія в день свята Собору Пресвятої Богородиці.
10 січня
09:00 - Божественна Літургія у тридцять першу неділю після П'ятидесятниці, після Різдва Христового.
У ПЦУ закликали приєднатися до спільної молитви з дотриманням карантинних вимог і спільно з громадою прославити Богонемовля янгольськими словами: "Слава у вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління!"
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