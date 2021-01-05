ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь Епіфанія

Протягом різдвяного тижня предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній проведе статутні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Вони транслюватимуться онлайн на YouTube-каналі і сторінці Православної церкви України у Facebook, а також на Facebook-сторінці Митрополита Епіфанія. ПЦУ опублікувала розклад трансляцій.

6 січня

09:00 - Богослужіння в Надвечір'я Різдва Христового.

16:45 - Всенічне бдіння напередодні Різдва Христового.

7 січня

09:00 - Божественна Літургія в день Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

8 січня

09:00 - Божественна Літургія в день свята Собору Пресвятої Богородиці.

10 січня

09:00 - Божественна Літургія у тридцять першу неділю після П'ятидесятниці, після Різдва Христового.

У ПЦУ закликали приєднатися до спільної молитви з дотриманням карантинних вимог і спільно з громадою прославити Богонемовля янгольськими словами: "Слава у вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління!"

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