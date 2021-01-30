Гороскоп здоров'я для всіх знаків на лютий: на що звернути увагу

У лютому 2021 року Левам і Рибам радять бути уважнішими в дорозі, Овнам – звернути увагу на нервову систему, а Тельцям, Козерогам і Водоліям – більше рухатися.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз здоров'я для всіх знаків зодіаку на лютий.

Овен

Не завадило б привести до ладу нервову систему, бо ви надто емоційно все сприймаєте, намагаєтесь рухатися у різних напрямках, замість того, щоб зосередитись на одному, от і маєте стан, близький до нервового зриву.

Телець

Щось ви занадто засиділися на одному місці, стали малорухливими, а раціон свій при цьому не змінили, звідси можуть бути проблеми з вагою та судинами. Тому починайте більше рухатися і розберіться із харчуванням.

Близнюки

Системи та органи працюють у звичному штатному режимі і не викликають занепокоєння. Але все одно дотримуйтесь основних правил здоровя, щоб це тривало і надалі, а саме будьте помірними і гармонійними в усьому.

Рак

Через те, що у вас зараз чимало роботи, навантаження на організм може бути надмірним, тому не ігноруйте перерви, достатній сон та повноцінні вихідні. Якщо, звичайно, хочете, щоб ви і далі були працездатними.

Лев

Будьте уважними в дорозі, не важливо, чи їдете ви у відрядження, чи йдете у сусідський магазин. І пересуваючись будь-де, передовсім, дбайте про себе. Навіть коли вирушаєте кудись поряд, то не забувайте про власну безпеку і комфорт,

Діва

Ви будете дуже емоційними цього місяця, і висловлюватимете якісь претензії до партнера чи членів родини, можете навіть посваритися, тож може нагадати про себе серце. Подумайте, чи варті ці претензії вашого здоров’я?

Терези

Можливо, ви останнім часом стали більше дбати про себе, бо стан здоров'я у вас нині прекрасний, імунітет справляється з усіма викликами, а сил вистачає і на щоденну рутину і навіть трішки на подвиги.

Скорпіон

Єдине, що вам заважатиме почуватися здоровими та щасливими – це непродуктивні думки, що роїтимуться в голові, різні страхи, що забиратимуть в вас сили. Якщо ви маєте якісь підозри щодо свого здоров'я, то сходіть до лікаря.

Стрілець

Все, що нині говоритимуть вам лікарі, потрібно перевіряти і уточнювати, не обмежуватися одним експертом, а радитися з різними спеціалістами. Словом, якщо постане така необхідність, то скликайте консиліум.

Козеріг

Основна проблема, що може постати у лютому – це малорухливість, ви надто заглибилися в себе, заховавшись у затишну нірку. Але виходити все одно потрібно, а ще краще – поставте перед собою певну мету і починайте до неї хоча б повзти.

Водолій

Може вам краще більше рухатися, бо якісь ви малорухливі і вялуваті останнім часом. Звичайно, взимку дуже не рухаєшся, особливо коли поряд диван, холодильник та серіали. Але саме від вашої активності залежить здоров'я.

Риби

Будьте обережними, причому в усіх смислах, бо збільшується вірогідність нещасних випадків на дорогах. Тож не ризикуйте зайвий раз, переходьте дорогу у встановлених місцях, використовуйте паски безпеки та зменшуйте швидкість пересування.

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