Прогноз для України на тиждень: уряд може піти у відставку

Тиждень із 18 січня видасться напруженим для України – може захитатися крісло під прем'єр-міністром або навіть усім урядом. Українці зі свого боку відчуватимуть спустошеність та бідність.

Тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для України з 18 до 24 січня.

Суспільство

Спостерігається якесь загальне уповільнення та навіть місцями застій, який може руйнувати і здоров’я, і стосунки. Крім того, з’являється загальне відчуття спустошення, бідності, бо грошей стає все менше, а ціни ростуть дедалі більше.

Політика

Велика вірогідність змін, може захитатися крісло під прем'єром та урядом чи якимись провідними очільниками. Питання, чи дійде це справді до відставки уряду, залишається відкритим. Можливо, самі зміни стануться пізніше, а зараз буде лише репетиція.

Економіка

Виникають проблеми в плануванні. Щось важливе упустили, розраховуючи бюджет та виплати, і тепер доводиться все вирішувати в ручному режимі. Тому можливі агресивні дії та примус замість звичних та автоматичних процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: