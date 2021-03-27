Повний Місяць 28 березня: астрологічний прогноз

28 березня о 21:48 за київським часом настане повний місяць в знаку Терези, під час якого добре зайнятися спортом і сісти на дієту, але з партнерами можливі розбіжності.

У цей день інтуїція буде працювати по максимуму, тому до неї треба прислухатися. Але буде і негативний її вплив – розбіжності. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла астрологиня Марина Скаді.

Повний місяць несе в собі енергію рівноваги і балансу, характеризує партнерські відносини. Їм управляє Венера – планета любові і краси, яка рухається по Овну. Він змусить задуматися не тільки про власні проблеми, а й про потреби партнерів. Багато хто в цей період встане перед вибором – кар'єра чи сім'я. Під час повного Місяця основні життєві потреби, інстинкти і емоції значно посиляться.

"Повний місяць – момент, коли енергія зростання змінюється енергією убування. До цього часу процеси, що почалися після молодика, досягають максимального розвитку. Якщо ви затіяли щось відразу після молодика, до повні подужаєте більшу частину роботи. Повний місяць – особливий час, коли енергетика простору змінюється і сил стає в надлишку. Їх можна витратити як на творення, так і на саморуйнування, і тим, хто хоче змінити своє життя на краще, варто навчитися працювати зі своїми емоційними станами", – зазначила астролог.

В протягом 28 березня можливі неузгодженість в діях з партнерами по бізнесу, взаємне нехтування інтересами, що може зашкодити загальній справі. Потрібно знайти паритет і почати співпрацю. Місяць у Терезах сприятливий для налагодження взаємин: компроміс допоможе вирішити конфліктні ситуації і врівноважити протилежності. Це допоможе зробити правильний вибір і знайти життєвий баланс.

Також під час повень збільшується кількість зрад, люди шалено закохуються, однак, швидко перегорають. Багато хто хоче емоцій і почуттєвих насолод.

"Ми будемо під впливом повного місяця в Терезах в найближчі два тижні і в цей період багатьом будуть важливі яскраві враження. Биття посуду – звичайне явище в дні повного місяця 28 березня. Використовуйте потужну енергію повного Місяця для активних дій, громадської діяльності, так як її надлишок може негативно відбитися на внутрішньому житті, сімейному", – застерегла Скаді.

В цілому протягом двох тижнів – прекрасний час для прояву лідерських якостей, для сміливих вчинків, про які ви давно думали, але ніяк не наважувалися. Краще працювати над давно поставленими цілями. Повний Місяць 28 березня також добре підходить для соціальної активності, люди стають більш ініціативними і наполегливими в досягненні своїх цілей. Хороший день, щоб відновити заняття спортом, сісти на дієту, провести профілактику.

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