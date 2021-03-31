Посівний календар на квітень 2021 року: коли та що краще садити

Місячний посівний календар на березень 2021 року допоможе вибрати найбільш сприятливу дату для посадки тих чи інших сільськогосподарських культур. Хоча другий місяць весни є досить прохолодним, в саду та на городі – клопоту чимало.

Так, основне завдання – підготовка розсади, яку необхідно пікірувати, поливати та підгодовувати. Крім того, ще є час для вирощування розсади скоростиглих перців і помідорів, а в другій половині місяця сіють розсаду огірків, кабачків, патисонів, динь, кавунів, а також однорічних квітів. Як спланувати роботи на ділянці з урахуванням впливу Місяця, розповідає OBOZREVATEL.

Сприятливі дні для посівів і посадок в квітні 2021 року

Дні 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25, 26 і 28 квітня сприятливі для посівів і посадок будь-яких рослин.

У квітні основне завдання дачників – підготовка розсади Pixabay

Несприятливі дні для посівів і посадок в квітні 2021 року

6, 7, 11, 12 і 27 квітня, згідно з місячним посівного календаря, не рекомендується займатися посівом, посадкою або пересадкою будь-яких рослин.

Посівний календар на квітень 2021 року

Посівний календар на квітень 2021 року zelenasadyba.com.ua

Посівний календар на квітень 2021 року в Україні zelenasadyba.com.ua

Фази Місяця в квітні 2021 року

Повний місяць – 27 квітня.

Молодик – 12 квітня.

Зростаючий Місяць – 13-26 квітня.

Спадаючий Місяць – 1-11 квітня, 28-30 квітня.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар православних церковних свят на квітень 2021 року. Другого місяця весни віряни відзначають Благовіщення, Вербну неділю, Лазареву суботу та інші свята.