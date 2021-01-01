Порошенко закликав жорстко регулювати ціни на тести і вакцини від коронавірусу

Влада повинна запровадити жорстке регулювання цін на тести, вакцини та медичні послуги, пов’язані з епідемією коронавірусу.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю "5 каналу".

"Коли наша команда запроваджувала "доступні ліки", було запроваджене й регулювання цін на ті чи інші види медичних препаратів, зокрема лікування хвороб серцево-судинної системи, діабету, обмеження цін в аптеках незалежно від форми власності", – нагадав Порошенко.

"Я вимагаю: негайно зараз обмежте ціни на тести, послуги і ціни на вакцини. Бо знову на цьому нечисті на руку ділки від влади почнуть заробляти свої мільярди, як вони зараз це роблять на базі "великого крадівництва". Зробіть негайно обмеження цін, зупиніть грабування українського народу", – закликав лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також наголосив, що вкрай важка ситуація з коронавірусом спонукала його зайнятися постачанням засобів захисту для медиків та кисневого обладнання у лікарні. Однак питанням забезпечення вакциною має опікуватися влада.

"Це завдання влади – у цьому випадку з волонтерами ніхто переговори не веде. Це заборонено. І я думаю, що це правильний принцип, щоб виробники вакцин не намагалися, скажімо так, ціновим фактором визначити, кому буде поставлятися в першу чергу, кому в другу", – пояснив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко привітав українців з Новим роком, зазначивши, що у непростому 2020-му році вони проявили неймовірну кількість терпіння, мужності, добра й любові, і вийшли з нього тільки сильнішими, мудрішими і кращими.