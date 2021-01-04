Через росіян підскочили ціни і зникла вода: розчаровані жителі Криму розповіли, що відбувається на півострові

Мешканці окупованого Росією українського Криму невдоволені тим, що росіяни активно заселяють півострів. За їхніми словами, через приїжджих не вистачає води, а ціни на продукти ростуть на очах. Ба більше, щоб розмістити всіх охочих, Крим почали поспіхом забудовувати.

Детальніше про те, що відбувається на півострові, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скуповують нерухомість і заселяються

Росіяни активно скуповують нерухомість у Криму. Ріелтори кажуть, що порівняно з минулим роком, ціни на житло тут виросли на 5-10%.

"Іде все – і первинка, і вторинка. Клієнти кажуть, що хочуть проводити відпустку на березі Чорного моря, а на пенсії і зовсім сюди переїхати жити й гріти кісточки на сонечку, милуватися російськими кораблями в морі", – із задоволенням розповідає OBOZREVATEL один із продавців нерухомості Олег Соболєв.

За його словами, росіян не зупиняє відсутність води на півострові. "На самому узбережжі вода є, вона тече з кранів. А якщо й існують перебої, то всі сподіваються, що "влада" їх вирішить", – розповідає ріелтор.

У Севастополь їдуть відставні військові й ФСБівці

РФ активно стимулює своїх громадян скуповувати нерухомість на півострові. Так, два великих російських банки оголосили про пільгове кредитування для тих, хто хоче придбати будинок або квартиру в Криму.

Через це ціни на нерухомість дійсно завищені. Житло майже не по кишені самим жителям півострова. Але російські громадяни активно переїжджають сюди жити. Популярність у них мають Севастополь, Сімферополь, Південний берег Криму – Ялта і довколишні населені пункти, Алушта, Алупка.

Найчастіше сюди переселяються російські чиновники, відставники збройних сил РФ, ФСБ, поліції.

За офіційними даними РФ, за час окупації півострова рівень заміщення місцевого населення росіянами склав 17%. Але насправді ця цифра вища, оскільки не всі приїжджі тут прописуються і купують нерухомість. Багато хто просто винаймає житло.

Самим кримчанам не вистачає води Facebook Дошка ганьби Ялти

Через росіян піднялися ціни на продукти

Самі місцеві жителі півострова незадоволені тим, що росіяни активно освоюють їхню землю. І передусім тому, що це стало причиною серйозного зростання цін на продукти.

Жителі Криму скаржаться на високі ціни на продукти через росіян, що "понаїхали"

"Якщо раніше ціни в магазинах і на базарах піднімалися тільки в курортний сезон, а решту часу ми могли жити по-людськи, то зараз ціни високі цілий рік. Місяць тому подорожчало буквально все на 20-30%. Це ж жах! Люди скуповували те, що ще не встигли переоцінити: крупи, макарони, масло, картоплю. Полиці порожніли на очах. Але тривало це недовго, бо ціни підняли різко і майже на все. І все це через росіян, які приїхали сюди. У них великі зарплати, пенсії, вони можуть собі це дозволити, а ми жебракуємо", – обурюється пенсіонерка з Ялти Євгенія Миколаївна.

Багато хто з місцевих мешканців каже: їм обіцяли, що після відкриття руху Кримським мостом сюди ринуть дешеві російські товари.

"А дуленьки вам! Сюди ринула підробка і неякісні продукти. Їхні масло, йогурти, сири, ковбаси їсти неможливо – суцільна хімія. Всі ліки з Росії дорогі й дуже багато підробок. Хто може, замовляє ліки в Херсонській області. І дешеві продукти теж везуть із материкової України", – розповідає жінка.

Кримчани не люблять російські продукти, кажуть, що вони несмачні

Місцеві автомобілісти дуже несхвально висловлюються про водіїв, які приїхали до Криму з Москви, Пітера та інших російських міст.

"Вони не знають місцевих доріг, не вміють їздити, думають, що можна гнати, як у Москві на проспекті. Через них багато аварій, вони створюють затори на дорогах. Їде панянка з собачкою за кермом, пітерські номери. Дурна курка, пре не розбираючи, звичайно, стукнула когось. З'ясовують стосунки", – нарікає таксист Руслан.

Забудовують двори й вирубують дерева

Але найбільше обурень можна почути через прісну воду, якої на півострові катастрофічно не вистачає. Жителі незадоволені тим, що влада потурбувалася про водопостачання курортних міст на ПБК – тих, де багато туристів, росіян і будується нерухомість для них. Туди перекидають труби з водою з місцевих річечок, озер.

Перекидання прісної води в Севастополь

А от мешканцям сіл, селищ і міст, що розташовані далі від моря, зовсім погано. Там воду подають погодинно, або доводиться користуватися водовозами.

Та ж сама проблема навіть у Ялті. Якщо в санаторіях і готелях вода ще є, то мешканці багатоповерхівок іноді води не можуть дочекатися цілодобово. Наприклад, на п'ятий поверх вода може просто не дійти, оскільки її розбирають жителі нижніх поверхів. Деякі придумали зливати гарячу воду з батарей опалення, щоб хоч щось мати в домі.

Мешканці Криму скаржаться і на те, що прибережна зона активно забудовується багатоповерховими і приватними будинками.

"Як правило, цю нерухомість скуповують москвичі, жителі Далекого Сходу, Сибіру. Ті, у кого є гроші. Свічки ростуть прямо посеред дворів, на дитячих майданчиках. На протести місцевих жителів ніхто не зважає. А росіяни все їдуть сюди і їдуть, таке враження, що наш півострів гумовий і всіх може прийняти", – обурюється активіст із Ялти Валерій Іванов.

Під ніж пішли червонокнижні дерева Facebook Дошка ганьби Ялти

Вирубали дерева під будівництво в одному з дворів Ялти Facebook Дошка ганьби Ялти

Вирубали дерева під будівництво в одному з дворів Ялти Facebook Дошка ганьби Ялти

Так у Ялті нещодавно знищили червонокнижні дерева заради майбутнього будівництва висотки. Під ніж пішов ялівець, дуб, суничник. Жителі обурюються в соцмережах, проте будівництва це не зупиняє.

Ялтинці скаржаться також, що просто на території невеликого двору на вул. Ленінградській ведеться будівництво 16-поверхового будинку, там риють котлован буквально під вікнами.

Будівництво під вікнами Facebook Дошка ганьби Ялти

Місцеві скаржаться на те, що відбувається Facebook Дошка ганьби Ялти

Багато хто з місцевих каже: коли Росія захопила Крим, вони розраховували, що заживуть, щонайменш, як італійські курорти. Сюди потечуть гроші рікою, а від туристів відбою не буде. Місцеві думали, що на півострові побудують дороги, відкриють казино і дорогі готелі, які "годуватимуть" півострів. Однак замість цього кримчани отримали проблему з водою і високі ціни, ставши гостями на своїй землі.