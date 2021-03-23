"Покровська вугільна група" опинилася в руках "Метінвесту": чи врятує це прифронтові райони Донбасу

Придбання компанією "Метінвест" "Покровської вугільної групи" в Донецькій області позитивно позначиться на розвитку регіону в умовах війни на сході України. Компанія зможе створити нові робочі місця, знизити рівень безробіття і загалом поліпшити рівень життя жителів прифронтових областей.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як сказано в статті, будь-які інвестиції в прифронтові регіони мають величезне значення для поліпшення якості життя людей і темпів економічного розвитку. У той час, як держава мало може вплинути на поліпшення ситуації там, а приватні інвестори вкрай неохоче розглядають можливість інвестувати туди, звідки до війни – рукою подати.

Тому будь-які інвестиції в прифронтові регіони мають величезне значення для поліпшення якості життя людей і темпів економічного розвитку.

Як йдеться у матеріалі, вже 2021 року "Метінвест" планує створити на підприємствах "Покровської вугільної групи" не менше тисячі нових робочих місць. Коли ж буде введено в експлуатацію нову шахту, будівництво якої зараз активно ведеться, знайти на ній роботу зможуть ще близько трьох тисяч осіб.

І паралельно з розширенням штату новий власник почав підвищувати на підприємствах групи зарплати і соцгарантії.

Як зазначила секретарка Покровської міськради Наталія Іваньо, практично половина місцевих жителів має можливість утримувати свої сім'ї, працюючи на шахтоуправлінні.

"І це не тільки наше місто, а й міста-супутники. Це і Мирноград, і Добропілля, і Добропільський район. Тому для нас дуже важливо, щоб підприємство було затребуване, залишалося на плаву і розвивалося", – пояснила Іваньо.

"Тим більше, що успішні підприємства є джерелом надходжень до бюджету і демонструють приклад соціальної відповідальності бізнесу перед громадою. Так, у 2020 році шахтоуправління "Покровської вугільної групи" принесли в бюджет близько 300 млн грн. Вже після приходу нового акціонера – "Метінвесту" – міська влада спільно з підприємствами Групи почала реалізовувати нову програму "Рідне місто", – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, на початку березня 2020 року "Метінвест" заявив про те, що придбав контрольний пакет акцій "Покровської вугільної групи", куди входять шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Ці підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення та подальшу реалізацію у вигляді вугільного концентрату.

Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, яке використовується для виробництва металургійного коксу. У 2020 році обсяги видобутку рядового вугілля склали 6,2 млн т. Це на 55% більше, ніж в 2018 році. Виробництво вугільного концентрату досягло 3,2 млн т. Це на 39% більше в порівнянні з 2018 роком.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проєктна потужність збагачення становить близько 8 млн т рядового коксівного вугілля на рік.