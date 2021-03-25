Погода на Великдень в Україні: тепла в травні можна не чекати

Погода на Великдень 2021 в Україні, який випадає на 2 травня, буде холодною.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, тепла в останній місяць весни можна не чекати, передає "Апостроф".

Він зазначив, що традиційної травневої спеки цьогоріч не буде. Погода буде прохолодною, а після свята прийде ще одна хвиля похолодання.

"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно, розрахунок хвиль йде від Великодня, якого б числа він не був. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля – це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", – зазначив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кінець березня в Україні буде холодним, а погодні умови – нестабільними. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.