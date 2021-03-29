Під Черкасами загорілися плавні: фото та відео з місця НП

У Черкаській області у неділю, 28 березня, загорілися плавні.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL с місця події, НП трапилася у селі Придніпровське Золотонішського району (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зазначимо, що у Державній службі із надзвичайних ситуацій інцидент ще не прокоментували.

Нагадаємо, напередодні, 12 березня стало відомо про загорання дніпровських плавнів в Херсонській області. За добу на пожежі в екосистемах рятувальники виїжджали 5 разів – вигорів гектар очерету і трави. А з початку року вигоріло вже більше 20 гектарів. Місцеві жителі в підпалах підозрюють браконьєрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 березня, потужна пожежа охопила приватний сектор у селищі Коцюбинське Київської області. Згоріло два житлових будинки.