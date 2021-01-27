Перший повний місяць 2021 року: 28 cічня буде складнішим днем, астрологи розказали, чому

Напередодні ретро-Меркурія настане перший повний місяць 2021 року. Цілий диск супутника Землі можна буде побачити 28 січня. Відбудеться це в сузір'ї Лева.

На думку астрологів, в цей день потрібно буде звернути увагу на емоційну стабільність, скористатися шансом вийти з залежних відносин. Нові справи вже не варто починати. Однак повний місяць у Леві допоможе у вирішенні матеріальних питань.

Воно буде сприяти самовираженню, задасть тон на найближчі два тижні. Можна отримати достеменні відповіді, звернувшись до власної підсвідомості. Ряд питань і справ дійдуть свого логічного завершення, написала в Facebook українська астролог Марина Скаді.

За словами експерта, перший повний місяць 2021 року буде творчим, виникне бажання опинитися в центрі уваги. Енергію, що з'явилася, можна використати для усвідомлення свого внутрішнього світу і пошуків місця під Сонцем. Вплив Венери, Плутона і Юпітера в сполученні із Сонцем допоможуть вирішити матеріальні питання, у багатьох з'являться сприятливі шанси і можливості.

Астролог Оксана Мураховська вважає, що вже з 28 січня не варто починати ніяких нових справ, розрахованих на тривалу перспективу. Все через те, що почне впливати наближення ретроградного Меркурія. Про це вона розповіла в Facebook.

За її словами, повний місяць 28 січня підніме питання лідерства в бізнесі і політиці, теми, пов'язані з дітьми – їх народженням, зачаттям, вихованням, питання любові і відносин. З цих приводів висока ймовірність конфліктів. Період з 27 по 29 січня – найкращий час, щоб вийти з залежних відносин.

Ведичний астролог і рунолог Ірина Гальська попередила на своїй станиці в Facebook, що вже з 27 січня почне відчуватися вплив наступаючий повного Місяця, тому гряде емоційно нестабільний період.

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