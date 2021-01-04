Перехворіла на COVID-19 розповіла про незвичайні симптоми, які перетворили її на "зомбі"

Мешканка Великобританії Фелісіті Коллінсон, яка перехворіла на COVID-19, розповіла, що крім стандартних симптомів, у неї набрякла шия, сильно боліли очі і паморочилося в голові.

Про історію хвороби 39-річної Коллінсон повідомило видання Daily Star. Британка заразилася коронавірусом напередодні різдвяних свят.

Жінка із двома синами і чоловіком були змушені ізолюватися на 10 днів після того, як виявили, що тести показали позитивний результат на вірус.

Коллінсон зізналася, що не очікувала настільки серйозного перебігу хвороби, оскільки вона молода, не має хронічних хвороб і займається спортом.

Фелісіті Коллінсон Daily Star

Жінка розповіла, що крім кашлю і підвищеної температури у неї був сильний головний біль, який поширювався і на очі. Крім того, у неї сильно набрякла шия, через що вона почувалася як "зомбі з фільму жахів".

Коллінсон описувала процес своєї хвороби в соціальній мережі.

"Прокинулася і подивилася в дзеркало. Залози під моєю щелепою опухли, як у Франкенштейна. Схоже, у мене під шиєю по половинці яблука. Мої губи пересохли і лущаться. Очі залиті кров'ю", – написала жінка на сьомий день хвороби.

Але найважчим виявився восьмий день, коли її кидало з жару в холод.

"Моя шия все ще опухла, паморочиться голова, у мене задишка. Спочатку так жарко, що мене нудить, але потім починаю тремтіти. Я як зомбі, так втомилася", – написала мати двох дітей.

Тільки на 10 день Коллінсон зазначила деякі поліпшення – хоч вона і почувалася втомленою, але енергії з'явилося більше, і вона змогла нормально поїсти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені виявили, що одним із значущих ранніх симптомів коронавірусу (COVID-19) є запалені очі.

Раніше швейцарські вчені описали найтриваліші симптоми у пацієнтів із COVID-19.