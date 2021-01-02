В Україні 1 січня патрульні зловили на дорогах більше 260 п'яних водіїв

Патрульна поліція України підбила підсумки першого дня Нового, 2021 року, повідомивши, зокрема, про те, що на дорогах країни зловили 267 п'яних водіїв.

Про це пише пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook. Усього на вулицях населених пунктів цього дня працювали 1577 екіпажів правоохоронців.

"Від наших громадян спецлінії 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння", – уточнюється в повідомленні.

"Доки ви відпочиваєте – ми на варті правопорядку та вашого спокою. Не забувайте, порядок – це ти!" – наголосили правоохоронці.

Також 1 січні в Києві відбувся традиційний щорічний марш до дня народження Степана Бандери. Він стартував з парку Тараса Шевченка за участі понад тисячі осіб.

У столичної поліції зазначили, що патрулювання району, де проходила акція, посилили. Перед її початком вибухотехніки та кінологи обстежили територію на наявність підозрілих речей або пакетів. Правоохоронці супроводжували колону під час маршу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в селі Мар’яна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області в новорічну ніч легковий автомобіль злетів із мосту, внаслідок чого загинула 2-річна дитина.

Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області зазначила, що водій ВАЗ 2101 не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля у річку Самара.