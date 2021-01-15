Опитали стоматологів: як впливають на зуби сигарети, вейпи та IQOS

Негативні наслідки паління рано чи пізно починає помічати кожен курець. Неприємний запах з рота, наліт, потемніння зубної емалі – всі курці з цим стикалися. Останнім часом багато говорять про альтернативні пристрої, на кшталт того ж IQOS. Багато хто вірить, що вони здатні суттєво знизити шкоду для здоров'я, в тому числі для зубів. Щоб підтвердити або спростувати цю точку зору, ми опитали 30 стоматологів з різних міст України. Розпитували про вплив сигарет і альтернативних пристроїв (систем нагрівання тютюну) на ротову порожнину і зуби.

Усі без винятку стоматологи-учасники опитування підтвердили, що легко ідентифікують курців після швидкого огляду. При цьому ретельніша перевірка ротової порожнини може навіть підказати, як довго пацієнт курить.

"Мені не треба питати пацієнта, чи він палить. Це й так завжди видно за станом зубів і ротової порожнини"

1. Наліт курця і темна емаль. У першу чергу помітний характерний темний наліт на емалі – так званий наліт курця. Це пігментований щільний і в'язкий наліт, що утворюється на зубах під впливом складових сигаретного диму: смол, дьогтю, аміаку. Чим довше і частіше людина палить, тим темніша зубна емаль. Колір нальоту поступово змінюється від жовтуватого до коричневого, а іноді й до майже чорного. Спочатку наліт осідає на шийці зуба і в місцях, мало задіяних у жуванні (тобто, наліт не знімається природним шляхом і потребує чистки), потім поступово вкриває всю поверхню зуба. Практично у всіх курців уже за один рік паління змінюється стан зубної емалі, жовтіє колір, і згодом зуби стає непросто відбілити навіть професійними засобами.

2. Неприємний запах з рота і пошкодження слизової оболонки. Через високу температуру сигаретного диму на зубній емалі курця виникають мікротріщини. Викурюючи сигарету, людина затягується від 10 до 20 разів. Кожна затяжка – це пошкодження емалі і мікроопік слизової оболонки. Крім того, за постійного впливу високих температур слизова оболонка, що має регулярно відлущуватися, грубіє, і відлущування клітин слизової не відбувається. Це призводить до відчуття сухості в роті, порушення сприйняття смаку та появи неприємного запаху з рота.

Причина неприємного запаху – це недостатнє слиновиділення через пересушеність слизової оболонки. У слині міститься лізоцим – речовина з сильним антибактеріальним ефектом. Скорочення кількості лізоциму сприяє розмноженню бактерій у роті (а вони і є головним джерелом неприємного запаху з рота). До того ж, пересушена слизова оболонка не може очищуватися природним шляхом і сильніше вбирає запах сигаретного диму.

3. Пародонтит, гінгівіт, лейкоплакія і меланоз. При великому стажі паління страждають не тільки зуби, але й ясна. Помітні зміни можуть проявлятися у таких симптомах, як меланоз курця (пігментація піднебіння і слизової щік), лейкоплакія курця (зроговіння епітелію слизової оболонки), гінгівіт (запалення ясен) і пародонтит (запалення ясен і кістки, що оточує зуб). Група найбільшого ризику – пацієнти, які викурюють більше пачки сигарет на день, та зі стажем паління понад 8 років.

Отже, в більшості випадків лікар з першого погляду може визначити, курить людина чи ні.

Перше, що стоматологи завжди рекомендують пацієнту-курцю – кинути палити. Якщо пацієнт рішуче відмовляється і не бажає навіть розглядати такий варіант, варто хоча б скоротити кількість сигарет. Інше рішення – перейти на менш шкідливу електронну альтернативу. Найбільш наближені серед них до сигарет, але значно менш шкідливі, – це системи нагрівання тютюну. Як варіант, можна замінити сигарети вейпами, електронними сигаретами або под-системами.

Система нагрівання тютюну, що користується у курців найбільшою популярністю, – IQOS [Айкос]. Принцип роботи пристрою такий: система не підпалює тютюн (тому смол і інших шкідливих продуктів горіння немає), а нагріває його до температури 350 градусів. При цьому з тютюну випаровується аерозоль. Проходячи крізь біополімерний фільтр стіку, аерозоль охолоджується до комфортної для вдихання температури та не пошкоджує слизову оболонку порожнини рота. Детальну інформацію про технологію краще почитати на офіційному сайті: iqos.ua.

Головне, що смоли та інші продукти горіння не виділяються, не осідають на шийці і вразливих поверхнях зуба та не утворюють коричневий наліт. Саме продукти горіння, а не нікотин, несуть найбільшу загрозу здоров'ю. Наприклад, при викурюванні сигарети в ротову порожнину, в легені і на шкіру потрапляють смоли, чадний газ, різні аміачні сполуки, феноли, синильна кислота, формальдегід.

До речі, "легкі" сигарети – це міф. У тому плані, що вони шкодять зубам і естетично псують емаль нітрохи не менше за міцні сигарети.

28 з 30 стоматологів стверджують, що куріння впливає на результат і тривалість лікування.

І хоча паління змушує звертатися до стоматології частіше, робить терапію складнішою та дорожчою, тим не менш, з досвіду дантистів, лише дуже маленький відсоток курців готовий реально відмовитися від куріння за рекомендацією лікаря. Тому появу і поширення електронних альтернатив палінню багато лікарів вважають позитивним явищем і кроком вперед для своїх пацієнтів, які палять та відмовляються кидати.

Разом з відмовою від сигарет і переходом на системи нагрівання тютюну ризик перерахованих захворювань, пов'язаних з курінням, значно знижується.

В ході опитування більшість стоматологів відзначили, що вже після перших трьох тижнів без сигарет або з IQOS замість сигарет слизова оболонка починає відновлюватися. А через півроку у пацієнтів спостерігаються такі істотні покращення стану:

● Зменшення пігментного нальоту, зуби повільніше темніють, наліт легко видаляється;

● Зменшення сухості в роті;

● Відновлюється слизова оболонка, зменшуються запальні процеси, прискорюється загоєння ран;

● Зменшення кровоточивості ясен;

● Зменшення ділянок твердих відкладень.

"У пацієнтів-курців, які перейшли на IQOS, слизова менш суха, менш виражений гінгівіт, пародонтит, прискорюється загоєння"

Загоєння слизової оболонки при переході на електронні альтернативи часто відбувається навіть швидше, ніж при повній відмові від куріння. В аерозолі IQOS або парі електронних сигарет міститься гліцерин, відомий своїми зволожуючими і пом'якшуючими властивостями.

В усьому іншому, результати при переході на альтернативні гаджети ідентичні повній відмові від сигарет.

Не тільки стоматологи дійшли висновку, що IQOS менш шкідливий для здоров'я, ніж звичайні сигарети. Наприклад, у липні 2020 року управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) надало IQOS статус продукту з модифікованим ризиком і заявило, що він дійсно є менш шкідливою альтернативою сигаретам.

Дослідницька група з Нідерландів виявила, що перехід з сигарет на IQOS знижує ризик раку в 10-25 разів. Інші дослідження про вплив IQOS і електронних сигарет на здоров'я також визнають зниження шкідливого впливу (в порівнянні з сигаретами) на зуби, серцево-судинну систему, органи дихання, чутливість смакових рецепторів і нюх.

Все ж хочемо нагадати: найкращим рішенням для людини, на думку медиків, є повна відмова від паління. Але тим, хто не хоче розлучатися зі своєю звичкою прямо зараз, краще обрати менш шкідливу альтернативу курінню, як з часом може повністю його замінити.