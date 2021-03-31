Так, друзі, щось у нас давненько не було постів з мега-популярної рубрики блогу під назвою "одне фото" - тим більше що привід якраз з'явився. Постійні читачі мого блогу вже знають, що в цій рубриці публікується пост з однією яскравою і цікавою фотографією, яка максимально повно і цікаво описує якусь подію або явище; взагалі - обов'язково почитайте минулі випуски цієї рубрики.

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А сегодня мы поговорим об одной фотографии, которую сделал американский дипломат Мартин Манхофф и которая, фактически, отчасти повлияла на его карьеру — за эту и несколько подобных фотографий Мартина Манхоффа выслали из СССР — так как видимо советским властям не понравилась та правда, которую с беспристрастной точностью запечатлел фотоаппарат.

Мартин Манхофф был американским дипломатом, помощником военного атташе в посольстве США в СССР — на этой должности он работал с 1952 по 1954 годы, оставаясь в ней фактически до самого момента высылки. Мартин Манхофф увлекался фотографией и снимал обычную, непарадную советскую жизнь — ту самую, которой жили обычные советские люди, не входящие в правящий класс советской номенклатуры. Именно за это советские власти объявили Манхоффа "шпионом" и поспешили выслать из страны в 1954 году.

Мартин и Джен Манхоф.

Что интересно — на снимках Манхоффа запечатлена даже не советская глубинка, а Москва, причём даже не её окраины, а центр города. На фото Мартина мы видим картину, далёкую от советских пропагандистских фильмов и плакатов — старые облезлые дома, в которых не было ремонта с 1917 года, с тех самых пор, как Швондер украл калоши у профессора Преображенского. Облезлые дома соседствуют и вовсе с какими-то гнилыми бараками и трухлявыми сараями — во дворе нет даже и намёка на благоустройство.

Подобные же картины описывает и жена Мартина, Джен Манхоф — которая вела дневники о своём пребывании в СССР:

"На окраине Москвы впечатляющее новое здание университета устремляется в небо из земли, этот вид похож на район с небоскребами любого другого большого города, он в совершенном диссонансе с широкими полями вокруг и маленькими домиками. Они построены из бревен, а карнизы и ставни, словно в пряничных домиках, украшены деревянной каемкой – иногда синего цвета, этой советской кобальтовой сини, которую используют, я видела, для украшения всего, что можно покрасить". "Ничего сверх абсолютно необходимого попросту нет. Для большинства людей, которых мы встретили в этой поездке, главная проблема выживание. Нет даже проблесков цивилизации. Нет никакой гордости, люди ни к чему не стремятся… Люди жуют свою краюху и засыпают от усталости, пока ждут поезда. Все грязные, от всех воняет. Вода в дома не проведена, им трудно соблюдать элементарные правила гигиены".

Долгие годы архив Мартина Манхофа оставался неизвестным — его нашли и оцифровали только в 2016 году. Американцы сразу поняли, какую ценность он представляет — потому что советские журналисты фотографировали только парадные фасады, а вот Мартин запечатлел полную картину советской жизни. Что самое интересное — на фото изображена столица "того самого великого сталинского СССР", которую позже "развалили проклятые либералы".

Лично мне больше всего жалко людей, которые десятилетиями жили в этих деревянных бараках да облупленных древних домах, не имея даже возможности нормально помыться, и годами слушали сказки о "великих свершениях"...

А в комментариях, как водится, напишите — что вы обо всём этом думаете, интересно.