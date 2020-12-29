Степанов розповів, коли Україна очікує початку "великої" вакцинації

Таша Адамович Суспільство 18:13, 29.12.2020 Оновлено: 19:34, 29.12.2020

Україна може розпочати перший етап масової вакцинації від коронавірусу вже в лютому, переговори з компаніями-виробниками ведуться "досить інтенсивно".

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "НВ". Він заявив, що найближчим часом очікується підписання договорів.

"І основний камінь спотикання – це початок постачання вакцин в Україну. Ми все ж таки очікуємо, що в лютому зможемо почати вакцинувати. До того ж говоримо про справді велику вакцинацію. Тобто це не привезення 10 тисяч доз вакцин, а так, щоб ми могли хоча б почати повноцінний перший етап вакцинації, відповідно до нашого національного плану вакцинації, який ми затвердили", – сказав він.

Згідно з планом, упродовж 2021-2022 років у нашій країні планують провакцинувати щонайменше 50% жителів – це близько 20 млн осіб. Щеплення будуть безплатними та добровільними.

На Україну чекають 4 хвилі вакцинації:

  • січень-квітень 2021 року – люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції в боротьбі з пандемією;

  • квітень-червень 2021 року – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;

  • червень-вересень 2021 року – люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

  • вересень 2021 року – березень 2022 року – люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

За словами Степанова, ще із серпня Україна веде переговори про закупівлю з усіма виробниками вакцин, препарати яких в усіх на вустах.

Точно відомо, що до кінця першого кварталу 2021 року ми маємо отримати 8 млн доз для 4 млн українців у межах програми COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19. – Ред).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна для імунізації населення від COVID-19 може отримати вакцину, вироблену англо-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Таке припущення висловив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін. Його прогноз ґрунтується на виробничих можливостях фармкомпанії та на можливостях нашої країни.

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