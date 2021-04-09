Дорогие друзья, раз уж я начал писать про вакцинацию, буду продолжать - интересных новостей хватает. Еще раз предупреждаю - я не врач. И не народный депутат, которому плевать на реальность и он в эфире расскажет про вакцины лучше врача и в нужном ему контексте. Комментировать свойства вакцин, реакции организма и побочные эффекты оставлю исключительно профильным специалистам. То есть пишу только о правовых аспектах и о том, как складывается новая реальность в пост-ковидном мире.

Итак, вчера Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Решение принято по делу “Вавржичка и другие против Чешской Республики”. Следующие решения по подобным искам будут аналогичными, естественно. И быстрыми - вопрос изучен, прецедент создан. В ЕСПЧ не прецедентное право, конечно, но там очень оглядываются на решения, принятые ранее. Это не печерский суд и не ОАСК. Большая Палата ЕСПЧ поддержала решение 16 голосами против 1. Туше без вариантов для дискуссий. В первом решении Европейского суда по правам человека по обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека.

Почему это решение интересно украинцам? Потому что в Чехии очень похожие правила и конфликт один в один с тем, по которому недавно принимал решение наш Верховный суд. В Чехии и в Украине есть список обязательных прививок для детей. За отказ родителей вакцинировать ребенка в Чехии штраф и возможен недопуск в детский садик и школу. У нас, если я не ошибаюсь, штрафа нет. Но отказ в приеме в школу или детский садик - сплошь и рядом. Из-за чего группа родителей и судилась в Украине, в результате проиграв все инстанции включительно с Верховным судом. Теперь мы видим такое же решение ЕСПЧ. То есть с вакцинированием детей вопрос можно считать закрытым.

Антипрививочникам придется учить детей на дому (у нас), а в ЕС еще и оштрафуют. Но я бы не стал разводить такую долгую историю вокруг одного этого вопроса. Сейчас идут жесткие дискуссии в ЕС, США (мы пока только в Сети спорим, но очень скоро это станет реальными законопроектами - даже не сомневайтесь) про вакцинирование от Ковида. Позиция власти аналогичная. Никто не будет ущемлять права отказавшихся от вакцинирования. Просто права привитых будут шире. Им разрешат ходить на концерты и в кафе, отдыхать на курортах, летать в самолетах, ездить в поездах, ходить в супермаркеты - продолжите список сами. Так будет сперва в США и ЕС, а потом у нас. Я даже не сомневаюсь. А то, что без справки про прививку тебя не пускают в магазин или поезд - ну, ведь прививаться никто не заставляет, правда.

Скажете, что это такая же дискриминация, только под другим углом? Ну так - я даже спорить не буду. Что пнем по сове, что совой об пень - результат для птички одинаково хреновый. Добро пожаловать в прекрасный новый мир. Главная проблема - а хватит ли нам вакцины на всех желающих? Потому что все закупаемое МОЗом - кошкины слезки. То есть в нашем случае - не кошкины, а вполне себе человеческие.

В принципе, оптимизм и надежду внушают два момента. Первый - рамочное соглашение про покупку 10 млн. доз Пфайзера, про которые говорил Зеленский. Думаю, даже его противникам стоит помолиться, чтобы все у президента сложилось. Второе - аналогия с масками и тестами. Сперва дефицит и по цене кокаина, потом можно купить везде по цене пороков подешевле, а еще через время маски стоят копейки, тесты не слишком дорого на каждом углу. Когда в мире будет избыток вакцины - у нас ее будут продавать недорого в каждой второй аптеке. И дешеветь она будет ежедневно. Но это точно не раньше осени. Будьте здоровы.

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