Нумерологиня – про дзеркальну дату 12.02.2021: час загадувати бажання

12.02.2021 року – дзеркальна дата з дуже сильною стабільною енергетикою. У цей день головувати будуть потужні риси людини як лідера.

Згідно з нумерологічними розрахункам, у цій даті є чотири одиниці і чотири двійки, а також дві вісімки. Всі це свідчить про те, що 12 лютого буде днем із сильною енергією дії, здоров'я, влади. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла психологиня-нумерологиня Лариса Браницька.

"Якщо скласти цифри – вийде число 10 (одиниця, оскільки нуль до уваги не береться). Це число сильного лідера, іноді тирана. Відповідно будуть процвітати в цей день люди, у яких багато одиниць – дві і більше. Вони будуть успішними, їм усе сприятиме. У цей день можна планувати, але не укладати договори, безліч речей", – порадила вона.

Одиниці сили свідчать ще й про те, що ця енергія може людині як допомогти, так і нашкодити. Багато залежить від самої особистості, її рис. Тому що акцент цього дня – особистість: особистісний ріст, особистісні прояви, бачення себе. Важливо буде проявити всі свої найкращі персональні риси, діяти, скерувати в робоче русло творчу енергію, яка буде вирувати.

"Цей день – дзеркало. Дивлюся в нього і бачу себе. Якщо я щаслива людина, то цей день принесе мені удачу. Якщо навпаки – то дата 12.02.2021 і це посилить", – підкреслила нумерологиня.

Тому під час особливої дзеркальної дати важливо налаштувати себе на позитив і тоді 12 лютого принесе тільки добрі новини. Також число 8 у цей день буде супроводжувати вирішення фінансових питань, а також налагодження стосунків із родиною. Важливо буде відчути себе відповідальним батьком, фахівцем і т. д.

"Згідно з нумерологічними розрахунками, в даті 12.02.2021 є число 8. Це свідчить про те, що всі зусилля треба спрямувати на матеріальний успіх. Ця цифра відповідає за матеріальні блага, відчуття відповідальності, боргу. Тому всі риси вісімки потрібно максимально використати в цей день", – порадила Лариса Браницька.

Вона також зазначила, що 12 лютого – дата настання китайського Нового року, тому загадувати бажання в цей день не тільки можна, а й треба! Також цьому дню протегує Венера, тому будувати романтичні плани – треба, а ось гуляти весілля не варто.

Дізнатися свої персональні числа можна так: наприклад, людина народилася 23.06.1988 року. Пишемо поспіль усі цифри без нулів і складаємо почергово: 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 8 + 8 = 37. Це буде перше число.

Далі отримуємо друге число, склавши цифри першого, тобто 3 + 7 = 10.

Щоб вирахувати третє число, беремо першу цифру дати народження, тобто 2, і множимо її на два. Буде 4. Далі віднімаємо отриману цифруі з суми пункту два: 37 - 4 = 33.

Для обчислення четвертого числа складаємо цифри третього числа: 3 + 3 = 6.

У підсумку отримуємо такі числа людини: 2361988, 37, 1, 33, 6. Далі в табличку потрібно виписати всі отримані одиниці, двійки, трійки і так далі. Тут – дві одиниці, одна двійка, чотири трійки, дві шістки, одна сімка, дві вісімки і одна дев'ятка.

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