Новини України: Зеленський уперше поговорив із Байденом і ввів нові санкції РНБО
В Україні в п'ятницю, 2 квітня, президент Володимир Зеленський і РНБО ввели нові санкції проти низки осіб, причетних до контрабанди, а глава країни також провів перші переговори з американським лідером Джо Байденом.
Протягом доби сталися й інші важливі події. OBOZREVATEL зібрав головні новини:
Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти топконтрабандистів. Наше видання отримало список осіб, які потрапили під обмеження.
Відбулася перша телефонна розмова президента Зеленського та американського глави Байдена. Про що поговорили політики – читайте тут.
У зоні ООС внаслідок обстрілу з боку озброєних формувань Росії поранення отримали двоє українських воїнів й один цивільний.
Посли країн-членів НАТО провели термінову зустріч у Брюсселі (Бельгія), щоб обговорити сплеск агресії Росії на Донбасі, зокрема скупчення російських військ біля українських кордонів.
У Києві чоловік відкрив вогонь по охоронцеві магазину через зауваження про відсутність маски. Потерпілий отримав поранення в ділянку голови та тіла.
У березні 2021 року на Донбасі загинули 10 українських захисників. Наймолодшому виповнилося 25, старший встиг відсвяткувати 55-річчя. Їхні історії можна почитати за посиланням.