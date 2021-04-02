Новини України: Зеленський уперше поговорив із Байденом і ввів нові санкції РНБО

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Останні новини України

В Україні в п'ятницю, 2 квітня, президент Володимир Зеленський і РНБО ввели нові санкції проти низки осіб, причетних до контрабанди, а глава країни також провів перші переговори з американським лідером Джо Байденом.

Протягом доби сталися й інші важливі події. OBOZREVATEL зібрав головні новини:

  • Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти топконтрабандистів. Наше видання отримало список осіб, які потрапили під обмеження.

  • Відбулася перша телефонна розмова президента Зеленського та американського глави Байдена. Про що поговорили політики – читайте тут.

  • У зоні ООС внаслідок обстрілу з боку озброєних формувань Росії поранення отримали двоє українських воїнів й один цивільний.

  • Посли країн-членів НАТО провели термінову зустріч у Брюсселі (Бельгія), щоб обговорити сплеск агресії Росії на Донбасі, зокрема скупчення російських військ біля українських кордонів.

  • У Києві чоловік відкрив вогонь по охоронцеві магазину через зауваження про відсутність маски. Потерпілий отримав поранення в ділянку голови та тіла.

  • У березні 2021 року на Донбасі загинули 10 українських захисників. Наймолодшому виповнилося 25, старший встиг відсвяткувати 55-річчя. Їхні історії можна почитати за посиланням.

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