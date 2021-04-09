Новини України: Зеленський відвідав Донбас, а Росія стягнула до кордону України ракетні комплекси

Президент України Володимир Зеленський на Донбасі відвідав позиції ЗСУ і близько кордонів з нашою країною помітили колону російської техніки з оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер".

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